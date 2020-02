"Wszystko wskazuje na to, że przyszedł czas, by prezydentem Polski została kobieta z Ursusa" - ogłosiła w czasie swojej konwencji wyborczej Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Podkreśliła, że chce być prezydentem Polski, bo troszczy się o kraj i jego przyszłość. "Kocham Polskę tak jak wy i dlatego tu jestem, i dlatego chcę być prezydentem Polski. Prawdziwą prezydent" - mówiła. Deklarowała również, że będzie "prezydentem wszystkich Polaków".

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska podczas swojej konwencji wyborczej w Warszawie / Piotr Nowak / PAP

W czasie konwencji w hali Global Expo na warszawskim Żeraniu Kidawa-Błońska mówiła, że Polska potrzebuje dziś nowej nadziei i nowego początku, a Polacy chcą żyć w normalnym kraju, w państwie zbudowanym na wzajemnym szacunku, zaufaniu i uczciwości.

"O te wartości w życiu publicznym będę walczyć tak, jak walczyli o nie moi przodkowie" - zapowiedziała.

Aktywiści Strajku Klimatycznego "przedostali się na scenę". Kidawa-Błońska: "Mam nadzieję, że mogę was wziąć na ambasadorów"

"Mam nadzieję, że młode pokolenie, które tak bardzo aktywnie dzisiaj walczy o klimat, będzie chciało z nami współpracować" - oświadczyła. "Mam nadzieję, że będą chcieli z nami zmieniać Polskę, będą chcieli rozmawiać i będą podawali rękę, kiedy się ją do nich wyciągnie. Bo tylko przez współpracę, tylko przez rozmowy, tylko przez szacunek możemy zrobić coś dobrego" - podkreślała, zwracając się do obecnych na konwencji młodych aktywistów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, którzy - jak poinformował ruch na Twitterze - "przedostali się na scenę" i zabrali głos, żądając aktywnych działań na rzecz poprawy sytuacji klimatycznej. Co więcej, samej kandydatce nie chcieli podać ręki.

"Nie wykluczajmy się nawzajem, współpracujmy" - zaapelowała do nich Małgorzata Kidawa-Błońska.

Podkreśliła, że aby podjąć działania, "najpierw trzeba ustalić wspólnie, co i w jaki sposób robimy", i wskazywała, że "mądre działanie polega na tym, że ustalamy mapę, co robimy i kiedy, wspólnie".

"I mam nadzieję, że mogę was wziąć na ambasadorów i razem to zrobimy" - zwróciła się do młodych aktywistów.

Małgorzata Kidawa-Błońska i młodzi aktywiści Młodzieżowego Strajku Klimatycznego / Piotr Nowak / PAP

Kidawa-Błońska: "Będę gwarantem silnej, bezpiecznej Polski w Unii Europejskiej i to jest moje zobowiązanie wobec państwa, waszych wnuków i dzieci"

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej zwróciła uwagę, że to, co było w ostatnich latach dumą Polaków, "zostało bezpardonowo podeptane".

"Atak na konstytucję własnego państwa, niszczenie trójpodziału władzy dla przykrycia własnych ciemnych interesów, cenzura w teatrach, muzeach, kłamstwa i manipulacje, państwo jako prywatny folwark" - wyliczała i pytała: "Czy to ma być nasz wzór?".

Odniosła się do głośnej w ostatnich tygodniach sprawy nowelizacji przekazującej mediom publicznym dodatkowo blisko 2 mld złotych. Przed przegłosowaniem noweli przez Sejm opozycja proponowała przekazanie tych pieniędzy na onkologię. W tej chwili natomiast ustawa czeka na decyzję prezydenta.

"Jak długo można zastanawiać się nad sprawą oczywistą: 2 mld złotych na propagandę i promocję kampanii kandydata czy na choroby nowotworowe? Co jest uczciwe?" - pytała retorycznie Kidawa-Błońska.

"Czy to jest zgodne z naszym dziedzictwem ‘Solidarności’? Nie" - mówiła. "Czy chcemy uchwał PiS-owskich radnych przeciwko mniejszościom LGBT? (...) Polacy nie chcą takiej Polski, chcą być wspólnotą" - kontynuowała.

Zwracając się do prezydenta Andrzeja Dudy, który w jednym ze swoich wystąpień określił Unię Europejską mianem "wyimaginowanej wspólnoty", Kidawa-Błońska stwierdziła: "Nie ma czegoś takiego jak ‘wyimaginowana wspólnota’, panie prezydencie Duda. Ta rzekomo wyimaginowana wspólnota powstała po to, by koszmar II wojny światowej i cierpienie milionów Europejczyków nigdy się nie powtórzyły". "Jak można o tym zapomnieć? Jak można ryzykować ponowne osamotnienie Polski? Jak można odbierać poczucie bezpieczeństwa Polakom, które przecież daje nam Unia Europejska?" - pytała.

"Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej będę gwarantem silnej, bezpiecznej Polski w Unii Europejskiej i to jest moje zobowiązanie wobec państwa, waszych wnuków i dzieci" - podkreśliła Małgorzata Kidawa-Błońska.

"To jest także moje zobowiązanie wobec pokolenia pierwszej ‘Solidarności’ i jej twórców: Jana Pawła II, Lecha Wałęsy, Tadeusza Mazowieckiego" - dodała, na co publiczność zareagowała skandując: "Solidarność! Solidarność!".

Kidawa-Błońska o drożyźnie: "Ceny po prostu oszalały. (...) Przypominam, że prezydent ma wpływ na kształt Rady Polityki Pieniężnej"

W innym wątku przemówienia Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła o tym, że obecnie jednym z największych problemów rodzin jest drożyzna.

"Każdy, kto robi dziś zakupy i płaci rachunki, wie, że ceny po prostu oszalały. Prezydent nie może być w tej sprawie bezradny. I nie chodzi o to, by robił zakupy w świetle kamer, w sklepach, gdzie schowano ceny - tutaj trzeba podjąć poważne działania i przypominam, że prezydent ma wpływ na kształt Rady Polityki Pieniężnej, która odpowiada za stabilność cen" - podkreślała kandydatka Koalicji Obywatelskiej.

"Dlaczego prezydent nie zwołał Rady Gabinetowej w tej sprawie zamiast opowiadać, że ceny rosną tylko przejściowo? Dlaczego nie podejmuje trudnych, ale ważnych tematów gospodarczych w ramach Rady Dialogu Społecznego, której jest patronem?" - pytała.

"Dlatego dziś w szczególny sposób zwracam się do pracowników i pracodawców: wiem, że każdą obietnicę rządu finansujecie wy. Dlatego państwo musi szanować wasz trud, a praca musi się opłacać" - mówiła, zaznaczając równocześnie, że "to jest szczególnie ważne dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy".

Dalej podkreśliła, że młodzi muszą mieć gwarancję rozwoju, edukacji i realizacji marzeń, stabilną pracę i mieszkanie, by móc założyć rodzinę i planować przyszłość. Dlatego - jak przekonywała - państwo musi dofinansować mieszkania dla młodych.

"Tyle że to musi być prawdziwe wsparcie, a nie tania propaganda" - zaznaczyła.

Wskazała, że młodzi potrzebują również żłobków, przedszkoli, szkół i szpitali.

"Tymczasem władza likwiduje oddziały szpitalne. Byłam ostatnio w Ustrzykach Dolnych, spotkałam się z położnymi: dziś to jest ostatni dzień pracy w tym miejscu" - mówiła, a z sali padły okrzyki: "Hańba!".

"W Polsce brakuje lekarzy, pielęgniarek, położnych - i państwo nic z tym nie robi" - podkreśliła Małgorzata Kidawa-Błońska.

Kidawa-Błońska: Żaden polityk, który złamał Konstytucję, nie może czuć się bezkarnie

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej odniosła się również do przeforsowanych w ostatnich latach przez rządzące Prawo i Sprawiedliwość zmian w wymiarze sprawiedliwości.

Zadeklarowała, że "przywrócenie ładu konstytucyjnego" będzie dla niej "najważniejszym zadaniem" oraz że "każdy polityk, który złamał naszą Konstytucję, nie może czuć się bezkarnie".

Jak mówiła: "PiS traktuje z pogardą niezależność sądów i niezawisłość sędziów".

"Polscy sędziowie są dziś prześladowani - jak sędzia Igor Tuleya, pierwsza ofiara ‘ustawy kagańcowej’. Prześladowanie sędziego za wyrok, który nie podoba się władzy, to dyktatura" - podkreślała.

"Obiecuję, że przywrócę normalność, a wszystkie krzywdy dzisiaj wyrządzone niezależnym sędziom zostaną naprawione" - zadeklarowała Małgorzata Kidawa-Błońska.

Jak komentowała: "Partyjne sądy są potrzebne tylko do tego, by cieszyć się bezkarnością". "Nawet wtedy, kiedy okradają najuboższych - jak we wrocławskim PCK" - skwitowała.