Irański obraz "There Is No Evil" Mohammada Rasoulofa został nagrodzony Złotym Niedźwiedziem dla najlepszego filmu podczas 70. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.

"There Is No Evil" okazał się lepszy m.in. od "The Roads Not Taken" Sally Potter, "The Salt of Tears" Philippe’a Garrela, "Berlin Alexanderplatz" Burhana Qurbaniego, "First Cow" Kelly Reichardt oraz "Days" Tsai Ming-Lianga.



Wielką Nagrodę Jury otrzymała Eliza Hittman za "Never Rarely Sometimes Always".





Hong Sang-soo laureatem Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszego reżysera



Hong Sang-soo został laureatem Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszego reżysera podczas 70. festiwalu filmowego w Berlinie. Jury konkursu głównego doceniło go za film "The Woman Who Ran".



Za wybitne osiągnięcia artystyczne uhonorowano operatora Juergena Juergesa, który odpowiada za zdjęcia do filmu "DAU. Natasha". Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszy scenariusz odebrali Fabio i Damiano D’Innocenzo za "Bad Tales".





"The Works and Days" najlepszym filmem sekcji Encounters

"The Works and Days" C.W. Wintera i Andersa Edstroma został uznany za najlepszy film nowej, konkursowej sekcji Encounters. Za reżyserię doceniono Cristiego Puiu za "Malmkrog", zaś nagroda specjalna jury powędrowała do "The Trouble With Being Born" Sandry Wollner.



Nagrody nie otrzymała animacja Mariusza Wilczyńskiego, czyli "autobiograficzna impresja, reminiscencja obrazów z dzieciństwa, w której odżywa wspomnienie nieżyjących rodziców i rodzinnego miasta Łodzi". Głosu bohaterom użyczyli m.in. Andrzej Wajda, Gustaw Holoubek, Irena Kwiatkowska, Krystyna Janda i Andrzej Chyra.



Celem sekcji Encounters jest wspieranie nowych głosów w kinie i zapewnienie większej przestrzeni dla różnorodnych form narracyjnych i dokumentalnych w oficjalnej selekcji.Zwycięzców wyłoniło jury w składzie: producent Shozo Ichiyama (Japonia), reżyserka Dominga Sotomayor (Chile) oraz reżyserka i scenarzystka Eva Trobisch (Niemcy).

Międzynarodowemu jury konkursu głównego przewodniczył brytyjski aktor Jeremy Irons, laureata Oscara za pierwszoplanową rolę Clausa von Bülowa w "Drugiej prawdzie" Barbeta Schroedera. Obok niego w jury zasiedli: francuska aktorka Berenice Bejo, niemiecka producentka Bettina Brokemper, palestyńska reżyserka i poetka Annemarie Jacir, amerykański dramaturg, scenarzysta i reżyser Kenneth Lonergan, włoski aktor Luca Marinelli, a także brazylijski krytyk filmowy i reżyser Kleber Mendonca Filho.