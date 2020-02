Rzeczywisty rozwój kraju odbywa się poprzez to, co dzieje się pomiędzy poszczególnymi wyborami, zależy od tego, czy rząd wywiązuje się ze swoich zobowiązań i rzetelnie je realizuje - podkreślił premier Mateusz Morawiecki, podsumowując 100 dni rządu.

Mateusz Morawiecki / Tomasz Gzell / PAP/EPA

Mówi się, że wybory to takie święto demokracji i rzeczywiście raz na cztery lata wybory do parlamentu są takim świętem - podkreślił szef rządu. Jak dodał, najważniejsze jest jednak to, co dzieje się pomiędzy kolejnymi wyborami.

Mniej spektakularny, ale rzeczywisty rozwój kraju odbywa się poprzez to, co dzieje się pomiędzy poszczególnymi wyborami, dzieje się w czasie rzeczywistych rządów. Zależy od tego, czy rząd potrafi wykonywać to, do czego się zobowiązał w trakcie wyborów. Krótko mówiąc, czy wywiązuje się ze swoich zobowiązań, czy rzetelnie je realizuje - dodał Morawiecki.

Szef rządu w tym kontekście zwrócił uwagę, że "mamy równo rok od innej piątki". Rok temu wspominaliśmy o innej piątce. To była piątka Jarosława Kaczyńskiego i ta piątka została w pełni zrealizowana - podkreślił. Wymienił tu rozszerzenie programu 500+ również na pierwsze dziecko. Zauważył, że program ten "zasadniczo zmienił życie polskich rodzin we wszystkich zakątkach naszej ojczyzny".

Wskazał też na program odbudowy połączeń, głównie autobusowych, 13 emeryturę, zerowy PIT dla młodych oraz obniżenie PIT z 18 do 17 proc. i podniesienie kosztów uzyskania przychodu.

Morawiecki oskarża rząd PO/PSL

Morawiecki podkreślił, że wprowadzenie reform przez jego rząd było możliwe, dzięki "naprawie finansów publicznych". Jego zdaniem brak profesjonalnego podejścia do budżetu spowodował, że wyciekały pieniądze, a różne grupy przestępcza "kradły je na prawo i lewo". Taka była rzeczywistość w czasach naszych poprzedników - oświadczył.

Premier oświadczył, że jego rząd zmienił tę rzeczywistość. Jak wskazywał, w ciągu ostatnich 5 lat dochody podatkowe wzrosły o 50 proc., o 130 mld zł - z około 260 mld zł do 390 mld. To jest skala naszych osiągnięć - zauważył.

Łączne dochody budżetowe - wzrost w ciągu 5 lat o 146 mld zł między 2015 a 2020 roku. To jest miara profesjonalnego, sprawnego zarządzania budżetem państwa, sprawnego zarządzania finansami publicznymi - dodał szef rządu.