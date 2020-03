Piotr Żyła zajął szóste miejsce w jubileuszowym, tysięcznym indywidualnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Dawid Kubacki był jedenasty, a Kamil Stoch dwunasty. Zwyciężył prowadzący po pierwszej serii Niemiec Karl Geiger.

Piotr Żyła / PAP/EPA/KIMMO BRANDT /

Jeśli ktoś spodziewał się wyjątkowej oprawy jubileuszowych zawodów, to przeżył spore rozczarowanie. Lahti okazało się najbardziej przygnębiającym miejscem w obecnym cyklu Pucharu Świata. Trybuny były niemal puste, a lepsza atmosfera panowała nawet w ubiegłym tygodniu w rumuńskim Rasnovie.



W ten ponury klimat wpisali się również w pierwszej serii niemal wszyscy Polacy. Z powodu odwołanych kwalifikacji w zawodach wzięło udział 59 skoczków, w tym siedmiu biało-czerwonych. Ci z drugiego szeregu szansy jednak nie wykorzystali. 32. miejsce zajął Jakub Wolny, 50. Aleksander Zniszczoł, 55. Paweł Wąsek, a 58. Klemens Murańka.



Radości kibicom nie dały także największe gwiazdy. Na półmetku dopiero 24. był Stoch. 13. miejsce zajmował Kubacki, a dziewiąte Żyła.



W finale cała trójka zdołała jednak przesunąć się na wyższe pozycje. Mocno poprawił się przede wszystkim Stoch. Po 114 m w pierwszej próbie, w drugiej trzykrotny mistrz olimpijski skoczył 126,5 m i ostatecznie zmagania zakończył na 12. pozycji.



Kubacki osiągnął 116 i 125 m, a Żyła 116 i aż 127,5 m. Dalej zdołał skoczyć jedynie Geiger, który zwycięstwo przypieczętował 130-metrową próbą. Na drugiej pozycji uplasował się lider klasyfikacji generalnej cyklu Austriak Stefan Kraft (119,5 i 126 m), a na trzeciej jego rodak Michael Hayboeck (118 i 125 m).



Kraft w "generalce" nad drugim Geigerem ma 118 punktów przewagi. Austriak ostatnio jest w wyśmienitej formie i pewnie zmierza po drugą w karierze Kryształową Kulę. Na podium stał w dziewięciu z dziesięciu minionych konkursów, a cztery z nich wygrał. Strata trzeciego Kubackiego wynosi już 482 pkt. Z kolei do Polaka na 32 pkt zbliżył się triumfator poprzedniej edycji cyklu Japończyk Ryoyu Kobayashi.



Do zakończenia sezonu 2019/20 pozostały już tylko cztery indywidualne starty. W sobotę rozpocznie się w Oslo wieńczący rywalizację cykl Raw Air.



Wyniki:



1. Karl Geiger (Niemcy) 266,4 pkt (122,5 m/130,0 m)

2. Stefan Kraft (Austria) 260,5 (119,5/126,0)

3. Michael Hayboeck (Austria) 259,1 (118,0/125,0)

4. Constantin Schmid (Niemcy) 254,5 (121,5/126,0)

5. Stephan Leyhe (Niemcy) 254,3 (116,5/125,0)

6. Piotr Żyła (Polska) 251,6 (116,0/127,5)

7. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 250,2 (122,5/122,0)

8. Robert Johansson (Norwegia) 250,0 (117,5/127,0)

9. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 248,9 (114,0/127,5)

10. Anze Lanisek (Słowenia) 247,9 (119,0/124,0)

11. Dawid Kubacki (Polska) 246,9 (116,0/125,0)

12. Kamil Stoch (Polska) 244,9 (114,0/126,5)

...

32. Jakub Wolny (Polska) 101,4 (111,5)

50. Aleksander Zniszczoł (Polska) 84,2 (101,0)

55. Paweł Wąsek (Polska) 76,6 (97,5)

58. Klemens Murańka (Polska) 66,8 (92,0)



Klasyfikacja PŚ (po 25 z 29 zawodów):



1. Stefan Kraft (Austria) 1613 pkt

2. Karl Geiger (Niemcy) 1495

3. Dawid Kubacki (Polska) 1131

4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1099

5. Kamil Stoch (Polska) 895

6. Marius Lindvik (Norwegia) 834

7. Stephan Leyhe (Niemcy) 828

8. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 695

9. Peter Prevc (Słowenia) 644

10. Piotr Żyła (Polska) 604

...

37. Jakub Wolny (Polska) 58

43. Maciej Kot (Polska) 37

46. Stefan Hula (Polska) 31

51. Aleksander Zniszczoł (Polska) 18

61. Klemens Murańka (Polska) 8



Klasyfikacja Pucharu Narodów (po 29 z 35 konkursów):



1. Austria 4720 pkt

2. Niemcy 3578

3. Norwegia 3975

4. Polska 3832

5. Słowenia 3437

6. Japonia 3123