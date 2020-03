O trzech potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Czechach poinformował w niedzielę minister zdrowia Adam Vojtiech. To pierwsze zakażenia groźnym Covid-19 w tym kraju. Wszyscy zainfekowani przyjechali z Włoch.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/EPA/NIAID- RML/NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH HANDOUT / PAP/EPA

Dwie osoby znajdują się na oddziale chorób zakaźnych jednego ze szpitali w Pradze, trzecia jest w szpitalu w Uściu nad Łabą. Pobrane od tych pacjentów próbki zostaną przebadane przez laboratorium w Berlinie.

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Koronawirus zabił dotąd ok. 3 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do ponad 86 tys. W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska, gdzie odnotowano 29 zgonów.

Poza Chinami kontynentalnymi i Włochami najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano do tej pory w Iranie (54), Korei Południowej (18) i Japonii (12).