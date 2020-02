Nie mamy w Polsce żadnego potwierdzonego przypadku choroby wywoływanej koronawirusem - poinformował główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Zapewnił, że jeśli tylko przypadek zarażenia nowym wirusem zostanie potwierdzony, służby natychmiast o tym poinformują. "Nie wiem, komu przyszło do głowy, że rząd chce ukrywać sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym" - stwierdził.

Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas podczas konferencji prasowej, na której potwierdził, że w Polsce wciąż nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem / Radek Pietruszka / PAP

Informację o tym, że w Polsce nadal nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem, Jarosław Pinkas przekazał w trakcie konferencji prasowej.

"Jeżeli tylko się pojawi, natychmiast będziemy informować o tym wszystkie media" - zapewnił.

"Nie można takiej sprawy ukryć. Nie wiem, komu przyszło do głowy, że rząd chce ukrywać sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym. Jest to absolutnie niemożliwe" - podkreślił również Pinkas, nawiązując, choć nie wprost, do pojawiających się w ostatnich dniach po stronie opozycji apeli o to, by rząd nie ukrywał informacji o potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce.

Apel taki opublikowała na Twitterze kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Wzywam premiera Morawieckiego i rząd do ujawnienia prawdy o przypadkach koronawirusa w Polsce. Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest najważniejsze" - napisała.

Zaprzeczając sugestiom, jakoby rząd próbował ukrywać informacje o potwierdzonych przypadkach zarażenia koronawirusem w naszym kraju, Jarosław Pinkas podkreślił również, że "rzetelna, prawdziwa informacja to informacja, która jest prawdziwym lekarstwem na tego wirusa (...)".

Pinkas: "Ten wirus wymaga rozsądku, wiedzy i odpowiedzialności każdego obywatela"

"Potrafimy go leczyć, chociaż nie mamy leków - leczymy objawowo i to wszyscy lekarze w Polsce potrafią. Pacjenci mają być leczeni w wyspecjalizowanych ośrodkach, to są ośrodki leczenia chorób zakaźnych" - mówił również główny inspektor sanitarny, przypominając, że diagnostyka takich przypadków powinna odbywać się w szpitalach zakaźnych, a nie na SOR-ach czy izbach przyjęć.

Zaznaczył także, że "w 80 procentach (przypadków zarażenie koronawirusem) przebiega gładko".

"Czasami jest tak, że nie ma żadnych objawów - i być może mamy go w tej chwili w Polsce, ale ludzie nie mają objawów. Mamy możliwości diagnostyczne, które są całkiem szerokie w tej chwili" - mówił.

"Ten wirus wymaga rozsądku, wiedzy i odpowiedzialności każdego obywatela. Nie ma na niego lekarstwa, ale też nie ma potrzeby bać się nadmiernie" - podkreślił Jarosław Pinkas.