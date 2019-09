Trwa kampania wyborcza. Politycy wszystkich ugrupowań spotykają się ze swoimi wyborcami na wiecach i konwencjach. Prezes PiS przekonywał w Krakowie, że sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw "już została radykalnie poprawiona i będzie radykalnie poprawiona dalej", a odnosząc się do ostatniej krytyki pod adresem propozycji podniesienia płacy minimalnej, stwierdził: "Otóż niektórzy mówią, że to polskiej gospodarce zaszkodzi, że to zaszkodzi pracownikom. To jest, szanowni państwo, bardzo radykalna nieprawda". Do propozycji PiS dla przedsiębiorców odniósł się Grzegorz Schetyna - "Jedna wielka bajka, ściema i opowieść PiS - obietnice, obietnice, obietnice, a podatki będą wzrastać, będą nazywane opłatami emisyjnymi” – mówił lider PO. Schetyna odniósł się również do materiału „Superwizjera”, żądając dymisji szefa NIK – Mariana Banasia. Dziennikarze ujawnili m.in., że w należącej do Banasia i wynajmowanej przez niego kamienicy w krakowskim Podgórzu mieści się pensjonat, który oferuje gościom pokoje na godziny. Za usługę nie jest wydawany paragon, a w pensjonacie można spotkać mężczyzn z przestępczego półświatka. W miniony weekend do tragedii doszło w Albanii – zatrzęsła się ziemia. Odnotowano tam cztery wstrząsy, w wyniku których rannych zostało ponad 100 osób. Zebraliśmy dla Was najważniejsze wydarzenia weekendu.

Jarosław Kaczyński w Krakowie: Nie zrezygnujemy z tradycji, która odnosi się do Kościoła i do rodziny

"Nie pozwoliliśmy na dalsze okradanie naszego państwa, ale w gruncie rzeczy naszego narodu, nas wszystkich - i to właśnie stworzyło podstawę dla sukcesu w sferze społecznej, ale także w sferze gospodarczej. (...) To pozwoliło nam także uznać, że już dziś dojrzeliśmy do momentu, w którym możemy sformułować nasz program na kolejne lata: nie na jedną kadencję, ale na dłuższą perspektywę - i to jest program budowy polskiej wersji państwa dobrobytu" - mówił Jarosław Kaczyński podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie.

Prezes PiS przekonywał, że sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw "już została radykalnie poprawiona i będzie radykalnie poprawiona dalej", a odnosząc się do ostatniej krytyki pod adresem propozycji podniesienia płacy minimalnej, stwierdził: "Otóż niektórzy mówią, że to polskiej gospodarce zaszkodzi, że to zaszkodzi pracownikom. To jest, szanowni państwo, bardzo radykalna nieprawda".

Zapowiedział również, że PiS nie zrezygnuje z "tradycji, która odnosi się do Kościoła, i tradycji, która odnosi się do rodziny".

Schetyna o obietnicach rządu: "Jedna wielka bajka i ściema"

Podczas niedzielnej konwencji Platformy Obywatelskiej w Jeleniej Górze, lider formacji odniósł się do propozycji Prawa i Sprawiedliwości dla polskich przedsiębiorców. "Jedna wielka bajka, ściema i opowieść PiS - obietnice, obietnice, obietnice, a podatki będą wzrastać, będą nazywane opłatami emisyjnymi". "Podatki wzrastają i to jest polityka rządu PiS. Tak jest i będzie" - powiedział.



„Superwizjer”: W kamienicy należącej do Mariana Banasia prowadzone są podejrzane interesy. Szef NIK zaprzecza: Skieruję sprawę na drogę sądową

W sobotę wieczorem TVN opublikował w programie "Superwizjer" materiał, w którym dziennikarze stacji odwiedzają z kamerą pensjonat, który znajduje się na krakowskim Podgórzu. Pensjonat jest w kamienicy należącej do nowego szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia i prowadzony jest przez Dawida O. W pensjonacie można wynająć pokój na godzinę. Za usługi świadczone w tym miejscu nie dostaje się paragonu. Dziennikarz TVN Bertold Kittel spotkał w recepcji mężczyznę, który zachowywał się, jakby był szefem pensjonatu. To jeden z braci K., osoba mająca poważne problemy z prawem, dotyczące sutenerstwa. Marian Banaś w odpowiedzi na materiał twierdzi, że to oszczerstwa. "W związku z nieprawdziwymi informacjami skieruję sprawę na drogę sądową" - zapowiada.



"Opowieść o patologii i mafijnych układach państwa PiS". Schetyna żąda dymisji Mariana Banasia

"To, co wczoraj widzieliśmy, to jest mrożąca krew w żyłach opowieść o patologii i mafijnych układach państwa PiS" - tak szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna skomentował podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej w Jeleniej Górze wyemitowany w sobotę materiał "Superwizjera" TVN, poświęcony prezesowi NIK Marianowi Banasiowi.

Dziennikarze ujawnili w nim m.in., że w należącej do Banasia i wynajmowanej przez niego kamienicy na krakowskim Podgórzu mieści się pensjonat, który oferuje gościom pokoje na godziny. W kamienicy reporter "Superwizjera" spotkał - jak czytamy na stronach tvn24.pl - jednego "z braci K. - Wiesława lub Janusza, ps. Paolo": "Są oni znanymi w Krakowie przestępcami, którzy zajmują się w stolicy Małopolski prowadzeniem agencji towarzyskich".

Odnosząc się do reportażu, Grzegorz Schetyna wezwał do dymisji Mariana Banasia i zapowiedział, że jeśli do niej nie dojdzie, będzie to znaczyło, "że PiS, Kaczyński i Morawiecki, mają wiele do ukrycia".

Paweł Kowal: Odzyskanie wraku tupolewa? Nie mamy na to wpływu. To zależy od Rosjan

"Nie będę panu wciskał ciemnoty, że z Rosją będzie lepiej, jak w Polsce zmieni się rząd" - powiedział w sobotę gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, Paweł Kowal lider listy Koalicji Obywatelskiej w Krakowie - pytany o możliwość odzyskania wraku tupolewa. Jego zdaniem, kiedyś wrak otrzymamy, "bo nic nie jest wieczne". "Kiedyś skończy się władza Putina" - podkreślił.

ME siatkarzy: Polacy awansowali do ćwierćfinału. Pokonali Hiszpanów 3:0

Polscy siatkarze nie zwalniają tempa. W 1/8 finału mistrzostw Europy "Biało-Czerwoni" rozgromili w holenderskim Apeldoorn Hiszpanię 3:0. W poniedziałkowym ćwierćfinale podopieczni Vitala Heynena zmierzą się z Niemcami.





Trzęsienie ziemi w Albanii. Ponad 100 osób rannych

Trzęsie się ziemia w Albanii: zanotowano tam cztery wstrząsy, w wyniku których obrażenia odniosło ponad 100 osób. Według albańskiego resortu obrony, było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju "w ostatnich 20-30 latach". Na lotnisku w Tiranie - jak przekazali nam słuchacze dzwoniący na Gorącą Linię RMF FM - na lot do kraju czekała grupa Polaków. "Lotnisko jest pełne ludzi. Uciekamy stąd, bo nie wiadomo, co będzie dalej" - mówił nam pan Ryszard, który w Albanii spędzał z rodziną urlop.



Po ataku na rafinerie: Wydobycie ropy wróci do normy pod koniec września

Wydobycie ropy w Arabii Saudyjskiej pod koniec września wróci do poziomu sprzed ataków na dwie rafinerie. Już udało się przywrócić część zmniejszonego przez ataki wydobycia - informował w sobotę Reuters, powołując się na wewnętrzny dokument saudyjskiego koncernu naftowego Aramco.



W piątek koncern zaprosił dziennikarzy, żeby zobaczyli szkody wyrządzone na terenie rafinerii.



Agnieszka Holland ze Złotymi Lwami za film „Obywatel Jones”. Nagroda Publiczności 44. FPFF dla „Bożego Ciała”

"Ikar. Legenda Mietka Kosza" Macieja Pieprzycy został laureatem Srebrnych Lwów podczas 44.Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Natomiast wielką nagrodę 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Złote Lwy dla najlepszego filmu "Obywatel Jones" otrzymuje reżyserka Agnieszka Holland.

Jan Komasa otrzymał Nagrodę Publiczności za "Boże Ciało". Nagrodę im. Lucjana Bokińca za najlepszy film krótkometrażowy odebrał Hubert Patynowski, reżyser "Nie zmieniaj tematu".