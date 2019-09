Trzęsie się ziemia w Albanii: zanotowano tam cztery wstrząsy, w których lekkie obrażenia odniosło blisko 70 osób. Według albańskiej agencji ATA, to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju od 20-30 lat. Na lotnisku w Tiranie - jak przekazali nam słuchacze dzwoniący na Gorącą Linię RMF FM - na lot do kraju czeka grupa Polaków. "Lotnisko jest pełne ludzi. Uciekamy stąd, bo nie wiadomo, co będzie dalej" - mówił nam pan Ryszard, który w Albanii spędzał z rodziną urlop.

