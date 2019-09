"Ikar. Legenda Mietka Kosza" Macieja Pieprzycy został laureatem Srebrnych Lwów na 44. podczas 44.Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Natomiast wielką nagrodę 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Złote Lwy dla najlepszego filmu "Obywatel Jones" otrzymuje reżyserka Agnieszka Holland. Jan Komasa otrzymał Nagrodę Publiczności za "Boże Ciało". Nagrodę im. Lucjana Bokińca za najlepszy film krótkometrażowy odebrał Hubert Patynowski, reżyser "Nie zmieniaj tematu".

Reżyser Jan Komasa z nagrodą publiczności za film "Boże Ciało" / Adam Warżawa / PAP

"Ikar. Legenda Mietka Kosza" Macieja Pieprzycy został laureatem Srebrnych Lwów na 44. podczas 44.Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.



Natomiast wielką nagrodę 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Złote Lwy dla najlepszego filmu "Obywatel Jones" otrzymuje reżyserka Agnieszka Holland.



Podczas uroczystości zamknięcia 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w Teatrze Muzycznym, Nagrodą Publiczności uhonorowano Jana Komasę za "Boże Ciało".



Obraz był jednym z 19 tytułów prezentowanych w Konkursie Głównym. W piątek, podczas Małej Gali, Komasa otrzymał za swoje najnowsze dzieło Nagrodę Dziennikarzy.



Jury Konkursu Głównego pod przewodnictwem Macieja Wojtyszki za najlepszy debiut reżyserski uznało "Supernovą" Bartosza Kruhlika. Nagrodę za profesjonalny debiut aktorski otrzymała Zofia Domalik za rolę w filmie "Wszystko dla mojej matki" Małgorzaty Imielskiej.

W trakcie gali nagrodę im. Lucjana Bokińca za najlepszy film krótkometrażowy odebrał Hubert Patynowski, reżyser "Nie zmieniaj tematu".



Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych w składzie reżyserka Kinga Dębska (przewodnicząca), producentka Natalia Grzegorzek oraz reżyserka i scenarzystka Katarzyna Klimkiewicz doceniło go "za prostotę, autentyczność i prawdziwą pasję w opowiedzeniu historii, która zostawia widza w szoku", a także "za czułość w pokazywaniu człowieka i wyjątkowe przedstawienie relacji ojca z synem".

Krzysztof Zanussi z nagrodą całokształt twórczości

Nagrodę odebrał również reżyser, scenarzysta i producent Krzysztof Zanussi. Został uhonorowany za całokształt twórczości.



Kiedy Zanussi odebrał Platynowe Lwy, publiczność uhonorowała go owacją na stojąco.

Do najważniejszych filmów Zanussiego zaliczają się m.in. "Struktura kryształu" (1969 r.), "Iluminacja" (1972 r., uhonorowana główną nagrodą na festiwalu w Locarno), "Bilans kwartalny" (1974 r., nominowany do Złotego Niedźwiedzia w Berlinie), "Barwy ochronne" (1976 r.) z wielką rolą Zbigniewa Zapasiewicza, uważane za jeden z najważniejszych filmów kina moralnego niepokoju oraz "Spirala" (1978 r, doceniona Nagrodą Jury Ekumenicznego na festiwalu w Cannes).

Reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, producent, eseista, filozof Krzysztof Zanussi został uhonorowany za całokształt twórczości, statuetką Platynowe Lwy / Adam Warżawa / PAP



Wcześniej wyłoniono laureatów w kategoriach technicznych. Nagrodę za charakteryzację otrzymała Jolanta Dańda ("Ikar. Legenda Mietka Kosza" Macieja Pieprzycy). Za kostiumy do tego filmu doceniono Agatę Culak.



Statuetka za dźwięk powędrowała do Jarosława Czernichowskiego, Marcina Jachyry Oliwiera Synkowskiego i Marcina Lenarczyka ("Interior" Marka Lechkiego), a za scenografię - do Grzegorza Piątkowskiego ("Obywatel Jones" Agnieszki Holland).



Za montaż w "Ukrytej grze" Łukasza Kośmickiego uhonorowano Krzysztofa Arszennika, Roberta Grykę i Wolfganga Weigla.

Nagrody za role drugoplanowe

Sebastiana Stankiewicza uhonorowano za drugoplanową rolę Filaka w filmie "Pan T." Marcina Krzyształowicza. Eliza Rycembel została nagrodzona za drugoplanową kreację Elizy w "Bożym Ciele" Jana Komasy.

W kategorii muzyka laureatem został Leszek Możdżer ("Ikar. Legenda Mietka Kosza" Macieja Pieprzycy). Nagrodę za zdjęcia do tego filmu przyznano Witoldowi Płóciennikowi.





Nagrody za główne role

Nagrodę w kategorii główna rola kobieca otrzymała Magdalena Boczarska, która w filmie Michała Rosy "Piłsudski" zagrała Marię Piłsudską.

Za główną rolę męską doceniono Dawida Ogrodnika, który w filmie "Ikar. Legenda Mietka Kosza" Macieja Pieprzycy zagrał niewidomego geniusza fortepianu.

Nagroda Specjalna Jury trafiła do Łukasza Kośmickiego, reżysera "Ukrytej gry".

Jan Komasa z nagrodą za reżyserię, Mateusz Pacewicz doceniony za scenariusz

Nagrodę w kategorii scenariusz otrzymał Mateusz Pacewicz za "Boże Ciało". Za reżyserię tego filmu uhonorowano Jana Komasę.