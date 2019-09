"To, co wczoraj widzieliśmy, to jest mrożąca krew w żyłach opowieść o patologii i mafijnych układach państwa PiS" - tak szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna skomentował podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej w Jeleniej Górze materiał "Superwizjera" TVN, poświęcony prezesowi NIK Marianowi Banasiowi. Dziennikarze ujawnili m.in., że w należącej do Banasia i wynajmowanej przez niego kamienicy na krakowskim Podgórzu mieści się pensjonat, który oferuje gościom pokoje na godziny. W kamienicy reporter "Superwizjera" spotkał - jak czytamy na stronach tvn24.pl - jednego "z braci K. - Wiesława lub Janusza, ps. Paolo": "Są oni znanymi w Krakowie przestępcami, którzy zajmują się w stolicy Małopolski prowadzeniem agencji towarzyskich". Odnosząc się do reportażu, Grzegorz Schetyna wezwał do dymisji Mariana Banasia i zapowiedział, że jeśli do niej nie dojdzie, będzie to znaczyło, "że PiS, Kaczyński i Morawiecki, mają wiele do ukrycia".

Marian Banaś (fot. Radek Pietruszka) i Grzegorz Schetyna (fot. Andrzej Grygiel) /PAP /

REKLAMA