Trwa loteria nazwisk, związana z obsadzeniem najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej i w NATO. Jak ustaliła nieoficjalnie brukselska korespondentka RMF FM, ani Beata Szydło, ani Anna Fotyga nie chcą być kandydatkami na polskiego komisarza UE. Z ustaleń dziennikarki RMF FM wynika również, że najpóźniej do końca lipca sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podejmie decyzję, czy Krzysztof Szczerski - szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy - zostanie jego zastępcą. Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM – premiera Mateusz Morawiecki - zapewnił w sobotę, że jeżeli PiS wygra kolejne wybory wypłacanie „Emerytury +” będzie kontynuowane przez rząd. Weekend, to był także czas sportowych emocji dla polskich kibiców. Nasi siatkarze w sobotę pokonali Serbów 3:2 w drugim występie w turnieju Ligi Narodów w Mediolanie. Kilkaset kilometrów dalej – w Bolonii – młodzieżowa reprezentacja Polski walczyła z Hiszpanią w ostatnim meczu grupy A piłkarskich mistrzostw Europy do lat 21. Nasi piłkarze przegrali 5:0, odpadając tym samym z turnieju i pozbawiając się szansy awansu na igrzyska w Tokio. Również w sobotę poznaliśmy gospodarza Igrzysk Europejskich w 2023. Będzie nim Kraków i Małopolska. Natomiast za granicą wzrasta napięcie na linii Iran – USA. Prezydent Iranu Hasan Rowhani zarzucił USA podsycanie napięcia w regionie Zatoki Perskiej. Z kolei irański dowódca wojskowy ostrzegł przed niekontrolowanym rozlaniem się ewentualnego konfliktu. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje weekendu.

