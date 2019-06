W dobrej formie? To mało powiedziane. Forma była... doskonała! Mick Jagger - po przerwie - spowodowanej operacją ponownie stanął na scenie. Grupa The Rolling Stones rozpoczęła trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Na początek Chicago.

Mick Jagger stanął na scenie po raz pierwszy od operacji serca, którą przeszedł dwa miesiące temu. 75- letni wokalista The Rolling Stones jest w świetnej formie i udowadnia, że wiek to dla niego niewiele warte cyfry.



The Rolling Stones zagrali swój pierwszy koncert po przerwie - czytamy na portalu Onet. Wystąpili w Stadion Soldier Field w Chciago. "Wspaniale jest być z powrotem w Soldier Field - po raz ósmy" - powiedział Jagger.



Trasa koncertowa po Stanach Zjednoczonych, zatytułowana "No Filter Tour", miała rozpocząć się 20 kwietnia w Miami, ale plany zespołu pokrzyżowały problemy zdrowotne Jaggera.

Mick Jagger przeszedł operację serca. "Przepraszamy za niedogodności, prosimy jednak fanów o zachowanie biletów, ponieważ będą one obowiązywały w nowych terminach koncertów" - podkreślono w komunikacie. "Lekarze Micka powiedzieli, że nie może tym razem ruszyć w trasę, ponieważ konieczne jest leczenie" - informował zespół.



Po raz pierwszy publicznie Jagger pokazał się niespełna miesiąc później. Muzyk wybrał się na przedstawienie baletowe do Lincoln Center w Nowym Jorku. W spektaklu "Porte Rouge" wykorzystano utwory The Rolling Stones, do których dziewczyna Jaggera stworzyła choreografię.