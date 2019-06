Najpóźniej do końca lipca sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podejmie decyzję, czy Krzysztof Szczerski - szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy - zostanie jego zastępcą - ustaliła w Kwaterze Głównej Sojuszu dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Co więcej, według jej informacji, gdyby ta kandydatura Szczerskiego została odrzucona, to może on zostać polskim kandydatem na unijnego komisarza.

REKLAMA