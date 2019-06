Aktywiści Greenpeace wyświetlili na chłodni kominowej elektrowni w Bełchatowie twarz premiera Mateusza Morawieckiego oraz napis "Wstyd". Zaprotestowali w ten sposób przeciwko zablokowaniu zapisu o dojściu UE do neutralności klimatycznej do 2050 r.

Na stronie internetowej Greenpeace Polska podano, że nocną projekcją aktywiści chcieli przypomnieć premierowi Mateuszowi Morawieckiemu o "pilnej potrzebie ochrony klimatu w odpowiedzi na zablokowanie przez Polskę zobowiązania UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r". Ich akcja była odpowiedzią na to, że podczas czwartkowego szczytu UE zapisy wniosków końcowych, które mówiły o dojściu UE do neutralności klimatycznej do 2050 r., zablokowała Polskę i kilka innych państw unijnych. Zdaniem premiera podjęte na szczycie UE i prowadzone dyskusje odpowiadają interesowi Polski.



Na zdjęciach z nocnej projekcji aktywistów można dojrzeć dwóch największych niszczycieli klimatu w Polsce. Pierwszy to największy europejski emitent dwutlenku węgla - elektrownia na węgiel brunatny w Bełchatowie. A drugi to premier Morawiecki, który w skrajnie nieodpowiedzialny sposób zablokował potrzebny Europie i Polsce cel neutralności klimatycznej - skomentował te działania koordynator kampanii "Klimat i energia" w Greenpeace Marek Józefiak.



Zdaniem Józefiaka premier, zasłaniając się rzekomym dobrem obywateli, tak naprawdę skazuje ich na jeszcze dłuższe fale upałów, na częstsze powodzie, coraz bardziej niszczycielskie huragany i na dotkliwszą suszę.