Weekend obfitował w sportowe emocje. Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet przegrała mecz o trzecie miejsce mistrzostw Europy. Z brązowego medalu cieszą się Włoszki, które pokonały nasz zespół 3:0. Natomiast na koszykarskim parkiecie Polacy przegrali z Argentyną 65:91 (14:20, 13:22, 14:28, 24:21) w meczu na szczycie grupy I drugiej fazy mistrzostw świata w Chinach. Emocji nie zabrakło również na scenie politycznej. W sobotę podczas konwencji w Lublinie prezes PiS przedstawił „hattrick Kaczyńskiego”. „Na koniec 2020 r. minimalna pensja będzie wynosiła 3 tys. zł, a na koniec 2023 minimalna pensja będzie wynosiła 4 tys. zł.” – przekonywał Jarosław Kaczyński. Przeczytajcie, co jeszcze wydarzyło się w weekend.

Hattrick Kaczyńskiego: 4 tys. pensji minimalnej, podwójna "trzynastka" i równe dopłaty dla rolników

Na koniec 2020 r. minimalna pensja będzie wynosiła 3 tys. zł, a na koniec 2023 minimalna pensja będzie wynosiła 4 tys. zł. - mówił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji wyborczej partii w Lublinie.

O płacy minimalnej mówił też premier Morawiecki. Zapewnił, że 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł.



Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział też, że w 2021 większość emerytów otrzyma drugą "trzynastkę" - czyli nie jedną "trzynastkę", a dwie "trzynastki". Z kolei była premier Beata Szydło zapowiedziała, że proces podnoszenia najniższej emerytury będzie kontynuowany - jest 1100 zł, będzie 1200 zł.

Prezes PiS zapewnił też, że rolnicy otrzymają pełne dopłaty do hektara, na pełnym europejskim poziomie. Zapowiedział również, że reforma sądownictwa musi być kontynuowana.

Awaryjny rurociąg jeszcze niegotowy. Rano kolejne testy

Rano ma się zacząć tłoczenie ścieków awaryjnym rurociągiem do oczyszczalni Czajka w Warszawie. Wszystko zależy od ostatecznej próby, która obędzie się w nocy - poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.



Przekazał, że zakończono prace na moście pontonowym w miejscu, gdzie będzie wejście do kolektora oczyszczalni, oraz zakończono próby szczelności. W trakcie trwających prób okazało się, że trzeba pewne zmiany wprowadzić w samym doprowadzeniu do pomp - przekazał Dworczyk.



Jak zapewnił prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, trwają prace przygotowawcze do naprawy usterek. Więcej na temat postępów w pracach przeczytaj TUTAJ>>>





ME siatkarek: Polki kończą turniej na czwartym miejscu. Brąz dla Włoszek

Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet przegrała mecz o trzecie miejsce mistrzostw Europy. Z brązowego medalu cieszą się Włoszki, które pokonały nasz zespół 3:0 (25:23, 25:20, 26:24). Czwarte miejsce w mistrzostwach Europy to najlepszy wynik siatkarskiej reprezentacji kobiet w ostatnich latach.



MŚ koszykarzy. Koniec pięknej serii. Polacy przegrali z Argentyną

Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w Foshanie z Argentyną 65:91 (14:20, 13:22, 14:28, 24:21) w meczu na szczycie grupy I drugiej fazy mistrzostw świata w Chinach. Biało-czerwoni zagrają we wtorek w ćwierćfinale z Hiszpanią, która pokonała Serbię 81:69.



Historyczna wymiana więźniów między Rosją i Ukrainą

O poranku rozpoczęła się procedura wymiany pomiędzy Rosją i Ukrainą osób przetrzymywanych przez oba kraje - podała w sobotę rosyjska agencja TASS powołując się na adwokata jednego z marynarzy Ukrainy aresztowanych w Rosji, Nikołaja Połozowa.



Sencow: Nawet po uwolnieniu ostatniego jeńca nasza walka się nie skończy

Pochodzący z Krymu ukraiński reżyser Ołeh Sencow, który wraz z innymi Ukraińcami został objęty wymianą więźniów pomiędzy Ukrainą i Rosją, powiedział w sobotę po przylocie do Kijowa, że cieszy się z uwolnienia, ale do zwycięstwa jeszcze jest daleko.



Poland Business Run: Dochód z tegorocznego biegu to blisko 2,3 mln zł

O godz. 10:30 jednocześnie w 9 miastach Polski wystartowali uczestnicy 8. edycji charytatywnego biegu Poland Business Run. Biznesowa sztafeta cieszy się coraz większym zainteresowaniem - tym razem wzięło w niej udział ponad 29 tys. osób, czyli o 5,5 tys. więcej niż rok temu. Cel - pomóc osobom z niepełnosprawnością ruchową - między innymi pacjentom po amputacjach. Dochód z tegorocznego biegu wyniósł prawie 2,3 mln zł.