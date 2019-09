Na koniec 2020 r. minimalna pensja będzie wynosiła 3 tys. zł, a na koniec 2023 minimalna pensja będzie wynosiła 4 tys. zł. - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji wyborczej partii w Lublinie.

Prezes partii Jarosław Kaczyński podczas konwencji programowej PiS w hali Globus w Lublinie / Wojtek Jargiło / PAP

O płacy minimalnej mówił też premier Morawiecki. Zapewnił, że 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł.





Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział też, że w 2021 większość emerytów otrzyma drugą "trzynastkę" - czyli nie jedną "trzynastkę", a dwie "trzynastki". Z kolei była premier Beata Szydło zapowiedziała, że proces podnoszenia najniższej emerytury będzie kontynuowany - jest 1100 zł, będzie 1200 zł.

Prezes PiS zapewnił też, że rolnicy otrzymają pełne dopłaty do hektara, na pełnym europejskim poziomie. Zapowiedział również, że reforma sądownictwa musi być kontynuowana.



Kaczyński poinformował, że program PiS będzie przedstawiany w trakcie konwencji tematycznych. On już jest, chociaż będzie jeszcze skorygowany i będą pewne nowe pomysły - mówił.

Obwodnice, szkoła, wyższe kary za zostawianie śmieci w niedozwolonych miejscach - czyli obietnice Morawieckiego

Podczas konwencji w Lublinie szereg obietnic zapewnił też premier. Po wprowadzeniu małej działalności gospodarczej, czyli od przychodu, idziemy w kierunku liczenia ZUS-u od dochodu i takiego zagwarantowania, żeby było łatwiej tym, którzy mają niższe dochody, którzy się rozkręcają, inwestują - zapewnił Mateusz Morawiecki. Wcześniej premier zapowiedział, że będzie skokowe podniesienie ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorstw z 250 tysięcy euro do 1 mln euro, a w przyszłości do 2 mln euro.

Morawiecki mówił też o planach dotyczących infrastruktury. Zdradził, że PiS przygotowuje Fundusz 100 obwodnic. Premier mówił, że obwodnice te będą dla wielkich metropolii, jak Warszawa, czy Bydgoszcz. I dla bardzo dużych miast, jak Olsztyn czy Zabrze i dla miast średniej wielkości jak Piła, jak Zawiercie, ale też dla mniejszych miast, jak Przysucha, czy Złocieniec czy Miasteczko Śląskie - mamy w planie mnóstwo obwodnic dla samorządów, dla mieszkańców mniejszych i większych miast - tłumaczył. Morawiecki mówił też o powstaniu funduszu modernizacji szpitali i przychodni za 2 miliardy złotych.

Przekazał również, że jego rząd chce zaostrzyć kary dla tych, którzy zostawiają trujące chemikalia czy śmieci w niedozwolonych miejscach. Premier ocenił, że rząd PiS prowadzi "realne" działania antysmogowe, które - przekonywał - "już prowadzą do lepszych parametrów w rożnych miejscach w Polsce.









"Ochrona życia, to ochrona przed eutanazją, przed aborcją na życzenie"

Prezes PiS podkreślił, że partia ma plan i system wartości, który był już przedstawiany. Pozwólcie państwo, że najpierw powiem kilka słów w ogromnym skrócie o podstawach tego naszego systemu wartości - jest on skonstruowany wokół tego, co wszyscy jak sądzę traktujemy jako najważniejsze - wokół przyrodzonej godności człowieka, godności człowieka i jego życia, bo człowiek, żeby być godny, musi żyć i ta ochrona życia jest przez nas traktowana bardzo szeroko - dodał.

Kaczyński zaznaczył w trakcie konwencji wyborczej PiS, że PiS opiera się na systemie wartości, który jest skonstruowany wokół "przyrodzonej godności człowieka".

Człowiek, żeby być godnym, musi żyć. Ochrona życia jest przez nas traktowana bardzo szeroko. To jest ochrona przed różnego rodzaju opresjami, także ze strony własnego państwa. Ale to jest także ochrona przed eutanazją, przed aborcją na życzenie, przed całą tą ideologią, która dzisiaj wartość ludzkiego życia podważa - mówił lider PiS.

"W miażdżącej większości przypadków ludzie rodzą się kobietami lub mężczyznami i niech tak zostanie"

Kaczyński podkreślił na konwencji swej partii w Lublinie, że człowiek jest istotą społeczną, która żyje wśród innych i tworzy wspólnoty. Jak dodał, "dwie z nich uważamy za fundamentalne, najważniejsze".

Pierwsza z nich to rodzina o której była już tutaj mowa. Tak, rodzinę uważamy za komórkę społeczną o zupełnie fundamentalnym znaczeniu dla ciągłości pokoleń, dla przekazywania kultury cywilizacji, dla trwałości większych wspólnot - podkreślił prezes PiS. Ale - dodał - "rodzinę widzimy tak, jak tutaj, jedna kobieta, jeden mężczyzna w stałym związku i ich dzieci". To jest rodzina - zaznaczył.



Według niego, "rodzina tak rozumiana jest atakowana, atakowane są naturalne różnice między ludźmi, między kobietami a mężczyznami". Oczywiście między kobietami, a mężczyznami - chce to bardzo mocno podkreślić - musi być pełna równość. To mówię z całą mocą - podkreślił Kaczyński. W miażdżącej większości przypadków ludzie rodzą się kobietami lub mężczyznami i niech tak zostanie - dodał.

"Poza Kościołem jest tylko nihilizm, który wszystko niszczy"

Naród to wspólnota języka, kultury, historii, wspólnego losu, wspólnych osiągnięć cywilizacyjnych. Naród to podstawa istnienia i działania człowieka w warunkach naszej cywilizacji, tej najbardziej życzliwej człowiekowi cywilizacji, to podstawa organizacji, którą nazywamy państwem. Naród jest nam potrzebny, jest potrzebny Europie, jest potrzebny światu. Tu mówię nie o naszym narodzie, tylko o narodach. Ale dla nas narodem jest Polska, polskość i tą polskość cenimy bardzo wysoko - powiedział Kaczyński podczas konwencji wyborczej partii w Lublinie.



Jak mówił, "polskość buduje podstawę naszych programów, naszych nadziei". W niej lokujemy to wszystko, co ma wiązać się z naszą przyszłością. Chcemy, by Polska trwała i wiemy, że warto być Polakami, warto być Polakiem - podkreślił.



Prezes PiS przypomniał, że w historii naszego narodu, były trudne dzieje. Zdaniem Kaczyńskiego, Kościół katolicki odgrywał wielką rolę "w kształtowaniu narodu polskiego, później w jego obronie, także w tym ostatnim okresie zniewolenia, zniewolenia komunistycznego".

Chrześcijaństwo jest częścią naszej tożsamości narodowej, Kościół był i jest głosicielem i dzierżycielem jedynego, powszechnie znanego w Polsce systemu wartości - powiedział prezes PiS.



Jak mówił, "poza nim, poza może jakimiś bardzo niewielkimi partykularnie funkcjonującymi systemami, mamy tyko nihilizm". Stwierdził, że dlatego Kościół jest ważny dla Polaków i polskich patriotów niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, jest agnostykiem lub jest zupełnie niewierzący.



Każdy dobry Polak musi wiedzieć, jaka jest rola Kościoła, musi wiedzieć, że poza nim jest - jeszcze raz to powtarzam - nihilizm. I ten nihilizm my odrzucamy, bo nihilizm niczego nie buduje, nihilizm wszystko niszczy - powiedział Kaczyński.

"Polska pozostanie wyspą wolności"

Kaczyński podkreślił, że pojęcie i byt narodu polskiego "bywał i bywa kwestionowany". I to nie tylko przez naszych zewnętrznych wrogów, także przez naszych wewnętrznych przeciwników - powiedział prezes PiS.

Według niego, dzisiaj najczęstszym sposobem tego kwestionowania jest przeciwstawianie narodowi polskiemu europejskości. Europejskość to jest wielka kultura i cywilizacja oparta o chrześcijaństwo, grecką filozofię i prawo rzymskie. I my w tej europejskości od wielu wieków coraz mocniej uczestniczymy, jesteśmy pełnoprawnymi Europejczykami, także w sensie kulturowym, w każdym sensie - oświadczył Kaczyński.



Jak mówił, "Europa jest bogata różnorodnością, jest bogata tym, że składa się z wielu narodów, odmiennych, o różnych kulturach". Jednym z tych narodów, dużych narodów, jest naród polski. I nie ma żadnych racjonalnych powodów, żeby przeciwstawiać europejskość polskości. Polskość jest po prostu jedną z wersji, jednym z wariantów europejskości i to szczególnie związaną z wolnością - powiedział prezes PiS.



Według niego wolność jest dziś w świecie i w Europie kwestionowana pod różnymi hasłami. W gruncie rzeczy chodzi o to, żeby wolność ograniczyć albo zgoła wyeliminować. Chociaż hasła są szczytne, to cel jest paskudny i my go odrzucamy, zdecydowanie. Polska pozostanie wyspą wolności - podkreślił Kaczyński.

"Chcemy polską demokrację wzmacniać"

Władza sądownicza jest niezawisła i powoływana na różne sposoby, po to by zabezpieczyć jej neutralność. Neutralność wobec wszystkich obywateli - mówił Kaczyński. Tłumaczył, że neutralnością jest gotowość do w pełni równego traktowania obywateli.



Władza sądowa ma wykonywać ustawy, w tym tą najważniejszą, zasadniczą. Wszystkie inne muszą być z nią zgodne, ale ustalenie tej zgodności musi być z kolei, zgodne z odpowiednia procedurą - mówił prezes PiS.



Proponowany przez niektórych ustrój - oni tego słowa nie używają, ale trzeba go użyć - ustrój trybunalski, w istocie władza sądów, z demokracją nie ma nić wspólnego - powiedział. Dodał, że jest to system, który "najlepiej służy oligarchii".



Chcemy polską demokracje wzmacniać - przekonywał w Lublinie Jarosław Kaczyński.

Podczas konwencji PiS w Lublinie poinformowano, że osoby zainteresowane kampanią prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość powinny wysłać sms o treści: "jedziemy dalej" na numer 4321. Dzięki temu będą na bieżąco informowane.