Rano ma się zacząć tłoczenie ścieków awaryjnym rurociągiem do oczyszczalni Czajka w Warszawie. Wszystko zależy od ostatecznej próby, która obędzie się w nocy - poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk (2P), podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa (P) oraz zastępca prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś (L) / Marcin Obara / PAP

Jak informował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, tłoczenie nieczystości awaryjnym rurociągiem rozpocznie się po nocnej próbie rur. Jak dodał, w niedzielę okazało się, że jedna z nitek rurociągu wymaga przekonstruowania. Trzeba równocześnie obie rury leżące na moście pontonowym zalać i jeżeli do rana nie będzie żadnych niepokojących sygnałów, które będzie można w tym czasie zaobserwować, to od rana zacznie się w pełnym wymiarze tłoczenie nieczystości do "Czajki" - mówił Dworczyk.

Przekazał, że zakończono prace na moście pontonowym w miejscu, gdzie będzie wejście do kolektora oczyszczalni, oraz zakończono próby szczelności. W trakcie trwających prób okazało się, że trzeba pewne zmiany wprowadzić w samym doprowadzeniu do pomp - przekazał Dworczyk.



Wcześniej informował PAP, że uruchomienie obu nitek awaryjnego rurociągu łączącego lewy brzeg Wisły z leżącą na prawym brzegu oczyszczalnią "Czajka" nastąpi w niedzielę o godz. 14.



Dzisiaj w godzinach wczesnopołudniowych okazało się, że jedna z nitek rurociągów wymaga przekonstruowania, stąd te kilka godzin przesunięcia - poinformował Dworczyk podczas konferencji.



Natomiast wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś wyjaśnił, że instalacja jest prawie gotowa, ale wieczorem i w nocy trzeba "wypełnić dwie rury, które są w tej chwili na moście", by sprawdzić jego stabilność. Wszystko na to wskazuje, że będziemy mogli jutro już pompować te ścieki, które w tej chwili wydostają się do rzeki Wisły - dodał.



Budowa rurociągu na moście pontonowym na Wiśle jest finansowana z budżetu państwa, pieniądze pochodzą z rezerwy ogólnej.



Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek 27 sierpnia i w środę 28 sierpnia. W efekcie nieczystości są zrzucane do Wisły. Według oceny Ministerstwa Środowiska, do rzeki wpływa 260 tys. metrów sześc. ścieków na dobę

Trzaskowski: Trwają prace nad ustaleniem przyczyny awarii

Jak powiedział prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, trwają prace przygotowawcze do naprawy uszkodzonego kolektora i rurociągu. Ustalone mają być również przczyny awarii.

My przez cały czas pracujemy również nad rozwiązaniem awaryjnym (...) od wielu dni trwały dokładne testy, które miały potwierdzić, czy Most Północny wytrzyma obciążenie tego rurociągu tymczasowego w momencie, kiedy trzeba by się przełączyć pomiędzy rurociągiem na moście pontonowym a tym zapasowym awaryjnym rurociągiem, zanim ten kolektor będzie gotowy do pracy - ocenił.



Prezes MPWiK w Warszawie Renata Tomusiak poinformowała w niedzielę, że został zlecony i jest przygotowywany projekt naprawy kolektora ścieków pod Wisłą. Wyjaśniła, że na ekspertyzy w sprawie przyczyn awarii trzeba będzie poczekać kilka tygodni.