Reakcje Polaków i rządu na aferę dotyczącą przelotów Marka Kuchcińskiego były głównym tematem dnia. W sondażu „Dziennika Gazety Prawnej” i RMF FM większość respondentów stwierdziła, że rezygnacja Kuchcińskiego z funkcji marszałka jest nie jest wystarczającym działaniem dla zamknięcia sprawy. Z kolei Michał Dworczyk zapowiedział, że piątek poznamy pierwszą wersję ustawy ws. lotów najważniejszych osób w państwie. W poniedziałek dowiedzieliśmy się też, że na Morzu Białym doszło do wybuchu małego reaktora jądrowego. Przeczytajcie zestawienie najważniejszych informacji dnia!

/ JEROME FAVRE/ Wojciech Olkuśnik/ DAREK DELMANOWICZ/ Bartłomiej Zborowski/iSzczecinek / PAP

Sondaż: Rezygnacja Kuchcińskiego to za mało

Rezygnacja Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu nie kończy sprawy jego kontrowersyjnych lotów rządowymi samolotami. Tak odpowiedziało 61 procent badanych w najnowszym sondażu pracowni IBRiS dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM.

Dworczyk: W piątek pierwsza wersja ustawy ws. lotów najważniejszych osób w państwie

Do piątku przygotujemy pierwszą wersję projektu ustawy o organizacji lotów najważniejszych osób w państwie; będziemy chcieli ją konsultować nie tylko z instytucjami, które biorą udział w organizacji lotów, ale również z klubami parlamentarnymi - oświadczył szef KRPM Michał Dworczyk.



Śmierć Bjorga Lambrechta. Przesłuchano kolarzy, którzy widzieli wypadek

Przesłuchano już kolarzy w związku ze śmiercią 22-letniego Bjorga Lambrechta na trasie Tour de Pologone. W ramach pomocy prawnej przesłuchań dokonali policjanci z Zakopanego po zakończeniu wyścigu. Sprawą zajmuje się prokuratura w Rybniku, bo wypadek wydarzył się w Bełku na Śląsku.

Prokuratura ws. śmierci Kosteckiego: Opinia biegłych jednoznaczna – zmarł z powodu ucisku pętli

Opinia biegłych przeprowadzających sekcję Dawida Kosteckeigo wskazuje na to, że mikrourazy na szyi miały charakter wyłącznie powierzchowny. Z ich opinii jednoznacznie wynika, że do zgonu Kosteckiego doszło w wyniku ucisku pętli na szyi - podaje w poniedziałek prokuratura.





Pożar wielkiej hali produkcyjnej w Szczecinku. Milionowe straty

Strażacy dogaszają pożar wielkiej hali produkcyjnej w Szczecinku w Zachodniopomorskiem. Nad ranem pożar wybuchł w zakładzie produkującym opakowania z tektury.



WIĘCEJ O POŻARZE PRZECZYTASZ TUTAJ

W Rosji wybuchł mały reaktor jądrowy

Podczas testów na Morzu Białym na północy Rosji w ubiegłym tygodniu wybuchł mały reaktor jądrowy - podają media w Rosji, powołując się na oświadczenie Rosyjskiego Federalnego Ośrodka Nuklearnego w Sarowie.



W Rosji wybuchł mały reaktor jądrowy Podczas testów na Morzu Białym na północy Rosji w ubiegłym tygodniu wybuchł mały reaktor jądrowy - podają media w Rosji, powołując się na oświadczenie Rosyjskiego Federalnego Ośrodka Nuklearnego w Sarowie. czytaj więcej

Hongkong. Policjanci w cywilu brali udział w protestach

Hongkońscy policjanci brali udział w protestach, przebrani za "różne postacie", ale nie prowokowali demonstrantów do radykalnych zachowań - oświadczył w poniedziałek przedstawiciel policji Chris Tang pod naporem pytań związanych z niedzielnymi starciami.



Hongkong. Policjanci w cywilu brali udział w protestach Hongkońscy policjanci brali udział w protestach, przebrani za "różne postacie", ale nie prowokowali demonstrantów do radykalnych zachowań – oświadczył w poniedziałek przedstawiciel policji Chris Tang pod naporem pytań związanych z niedzielnymi starciami. czytaj więcej

Chcą zdobyć zimą K2, ale najpierw ruszają na Lhotse

Czwarty szczyt świata - ośmiotysięcznik Lhotse (8516 m) - będzie celem najbliższej wyprawy programu Polski Himalaizm Zimowy im. Artura Hajzera. 11-osobowa grupa wyleci do Nepalu już pod koniec sierpnia. Chodzi o wyłonienie optymalnego składu zimowej wyprawy na K2, która zaplanowana jest na przełom 2020 i 2021 roku. Pierwsza wyprawa unifikacyjna odbędzie się pod kierownictwem Marcina Kaczkana, do którego - obok Denisa Urubki i Piotra Morawskiego - należy rekord wysokości zimą na K2. Wesprze go m.in. Rafał Fronia, który jednocześnie spróbuje zdobyć Mount Everest.