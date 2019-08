Hongkońscy policjanci brali udział w protestach, przebrani za "różne postacie", ale nie prowokowali demonstrantów do radykalnych zachowań – oświadczył w poniedziałek przedstawiciel policji Chris Tang pod naporem pytań związanych z niedzielnymi starciami.

Za protestujących przebrała się część policjantów / MIGUEL CANDELA / PAP/EPA

Wątpliwości komentatorów wzbudziły publikowane przez lokalne media nagrania, na których widać pomagających policji mężczyzn przebranych za uczestników protestu. Mężczyźni w czarnych cywilnych ubraniach, maskach chirurgicznych i kaskach asystowali w zatrzymaniach, nie okazując legitymacji policyjnych, i nie odpowiadali dziennikarzom na pytania, czy są policjantami.

Rzeczniczka antyrządowych protestów Catrina Ko oskarżyła w poniedziałek policję o prowokowanie demonstrantów i wrabianie ich w przestępstwa. Wyjaśnień w sprawie roli przebranych policjantów zażądał również założyciel organizacji praw człowieka Civil Rights Observer Icarus Wong.



Mamy powody podejrzewać, że policja mogła używać działających pod przykryciem funkcjonariuszy w czasie wielu poprzednich protestów, by wszczynać brutalne konflikty i brać udział w nielegalnych działaniach, takich jak wytwarzanie i używanie koktajli Mołotowa, ataki na posterunki policji przy użyciu cegieł czy posiadanie bardzo ofensywnej broni, a następnie wrabiać protestujących w te przestępstwa - powiedziała Ko na spotkaniu z mediami.



Przedstawiciel policji Tang potwierdził na konferencji prasowej, że podczas protestów obecni byli funkcjonariusze wcielający się w "różne postaci". Było to częścią operacji przeciwko "bardzo brutalnym uczestnikom zamieszek" - dodał i zapewnił, że przebrani policjanci nie prowokowali demonstrantów do radykalnych zachowań.



Inny wysokiej rangi przedstawiciel policji Terence Mak odniósł się do sprawy młodej kobiety, która według protestujących została postrzelona przez policję w twarz, prawdopodobnie rodzajem amunicji nieśmiercionośnej, w wyniku czego ma połamane kości twarzy i może stracić prawe oko. Tang oświadczył, że nie ma dowodów wskazujących w jaki sposób doszło do tego urazu.



Mak bronił policjantów przed oskarżeniami o użycie nadmiernej siły na stacji metra Tai Koo, gdzie - jak widać na nagraniach publikowanych przez media - funkcjonariusze strzelali z bliskiej odległości w plecy uciekającym demonstrantom i bili ich pałkami. Mak wyjaśnił, że strzelano z amunicji pieprzowej, która powoduje tylko podrażnienia.



Policjanci potwierdzili również, że na stacji metra Kwai Fong na hongkońskich Nowych Terytoriach wystrzelono w niedzielę jeden granat z gazem łzawiącym. Zwrócili przy tym uwagę, że stacja ma "budowę półotwartą" i w przeciwieństwie do wielu innych nie znajduje się pod ziemią.



Była to już 10. z rzędu niedziela protestów przeciw administracji Hongkongu i zgłoszonemu przez nią projektowi nowelizacji prawa ekstradycyjnego, która umożliwiłaby m.in. przekazywanie podejrzanych do Chin kontynentalnych. Z tygodnia na tydzień demonstracje stają się bardziej gwałtowne i regularnie przeradzają się w starcia między ich uczestnikami a policją.

Zablokowane lotnisko. Odwołane loty

Protestujący zablokowali lotnisku w Hongkongu. Odwołano wszystkie loty Assosiated Press /X-news

Z kolei w poniedziałek protesty doprowadziły do odwołania wszystkich lotów na międzynarodowym lotnisku w Hongkongu. Demonstranci okupują terminale, co uniemożliwiło przeprowadzenie odprawy pasażerów. Zgromadzeni na lotnisku opowiedzieli się przeciwko brutalności działań policji. Przynieśli ze sobą wiele zdjęć z niedzielnych interwencji funkcjonariuszy.