Nie żyje Jerzy Gruza. To on stworzył kultowego "Czterdziestolatka"

Jerzy Gruza - reżyser i scenarzysta filmowy, telewizyjny i teatralny, aktor, twórca m.in. kultowych seriali "Wojna domowa" i "Czterdziestolatek" - zmarł w niedzielę w nocy w Warszawie. O śmierci reżysera poinformowało Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Jerzy Gruza miał 87 lat.

"Można było uczyć się od niego, jak cieszyć się życiem" - tak Jerzego Gruzę wspomina w rozmowie z RMF FM jego przyjaciółka i aktorka Tatiana Sosna-Sarno.





Andrzej Duda rozpoczął kampanię

Dziękuję, że dzięki waszemu wsparciu i waszym głosom przez ostatnie pięć lat mogłem współuczestniczyć na tym niezwykłym urzędzie, jakim jest urząd prezydenta RP w prowadzeniu Polskich spraw - mówił w sobotę prezydent Andrzej Duda podczas konwencji inaugurującej jego kampanię wyborczą. Duda mówił m.in. o rozpoczęciu narodowej strategii onkologicznej, która będzie wymagała miliardów złotych.

Biedroń: Po pięciu latach rządów PiS widzimy chaos

Rząd od pięciu lat robi wszystko, aby osłabić nasze wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo. Prezydent Andrzej Duda, jeśli akurat sam nie przykłada do tego wszystkiego ręki, to zadowala się rolą biernego obserwatora - mówił kandydat Lewicy na prezydenta Roberta Biedroń podczas konwencji w Świdnicy. Pierwszym celem mojej prezydentury będzie odbudowa dobrych relacji w ramach Unii Europejskiej - zapowiedział.



Kidawa-Błońska: Prezydent nie jest od narzucania swoich poglądów obywatelom

Kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska, podczas sobotniego spotkania z wyborcami, przekonywała, że " potrzebujemy zaufania do siebie, zaufania do państwa, zaufania do instytucji państwowych". Jej zdaniem, "poziom zaufania w Polsce jest bliski zeru" i musimy "spróbować krok po kroku budować to zaufanie".

Kosiniak-Kamysz: Trzeba oddać państwo w ręce obywateli

Młode pokolenie musi wziąć odpowiedzialność za Polskę; czas na rewolucję trzydziesto- i czterdziestolatków - powiedział w sobotę lider PSL, kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. Przedstawił też zespół młodych ekspertów, z którymi będzie pracował przy opracowaniu projektów reform.



8-miesięczny chłopiec z obrażeniami trafił do szpitala. Zarzuty dla matki

Zarzut znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem usłyszała kobieta, której 8-miesięczny syn z obrażeniami trafił w piątek do szpitala w Bydgoszczy. Kobieta nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że niemowlę wypadło z łóżeczka.

Jest pierwsza śmiertelna ofiara koronawirusa Covid-19 w Europie

Pierwszy przypadek śmierci osoby zarażonej koronawirusem w Europie. Ofiara to chiński turysta, który był hospitalizowany we Francji w związku z zarażeniem koronawirusem.



Piotr Żyła triumfuje na mamucie w Bad Mitterndorf! Czekał na to 7 lat

Piotr Żyła zwyciężył w pierwszym w tym sezonie Pucharu Świata konkursie lotów: w austriackim Bad Mitterndorf! Polak wyprzedził Słoweńca Timiego Zajca i Austriaka Stefana Krafta.

Na pucharowe zwycięstwo Żyła czekał niemal siedem lat: poprzednie odniósł bowiem 13 marca 2013 roku w Oslo. W Bad Mitterndorf stanął na najwyższym stopniu podium, wyprzedzając Timiego Zajca o zaledwie 0,3 pkt!

Na 5. pozycji zawody na austriackim mamucie zakończył Dawid Kubacki, na siódmej Kamil Stoch. Jakub Wolny zajął 24. miejsce, a trzydziesty był Aleksander Zniszczoł.

Kamil Stoch 4. na mamucie w Bad Mitterndorf! Serię finałową odwołano po fatalnym skoku Polaka

Na 4. miejscu zakończył Kamil Stoch rywalizację w niedzielnym konkursie Pucharu Świata na mamucim obiekcie w austriackim Bad Mitterndorf! Triumfował Austriak Stefan Kraft, a podium uzupełnili Japończyk Ryoyu Kobayashi i Słoweniec Timi Zajc.

Takimi rozstrzygnięciami zakończyła się pierwsza runda zmagań - i one uznane zostały za oficjalne wyniki zawodów: z powodu silnego wiatru zdecydowano bowiem o odwołaniu serii finałowej i anulowaniu jej rezultatów.

Rywalizację przerwano po próbie Kamila Stocha, który w fatalnych warunkach skoczył zaledwie 159 m.

To już oficjalne: Marcin Gortat kończy karierę. "Koncentruję się na pracy charytatywnej"

Marcin Gortat zdecydował ostatecznie o zakończeniu kariery: Polak, którego przez kilkanaście lat oglądaliśmy na parkietach NBA, przechodzi na sportową emeryturę. O swojej decyzji poinformował w czasie zorganizowanego przez siebie balu charytatywnego w ramach promującej Polskę za Oceanem "Polish Heritage Night" w Beverly Hills. Teraz - jak zapowiada - zamierza skoncentrować się na pracy charytatywnej.