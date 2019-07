Wtorek przyniósł sporo ważnych informacji. Kancelaria Prezydenta RP oficjalnie potwierdziła, że 31 sierpnia prezydent USA Donald Trump odwiedzi Polskę. Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna ogłosił nazwiska polityków, którzy będą "jedynkami" Koalicji Obywatelskiej na wybory parlamentarne. Rodziny najważniejszych polityków będą musiały płacić za bilety lotnicze w sytuacji, gdy będą korzystać z rządowych samolotów. Taką zmianę wprowadza najnowsze zarządzenie ogłoszone przez rząd. Vital Heynen wybrał 14 zawodników na prestiżowy Memoriał im. Huberta Jerzego Wagnera.

Oficjalne potwierdzenie wizyty Trumpa w Polsce. Znamy szczegóły

Wojciech Kolarski o wizycie Donalda Trumpa w Polsce TVN24/x-news





Prezydent USA Donald Trump złoży wizytę w Polsce w dniach od 31 sierpnia wieczorem do 2 września. 1 września weźmie udział w uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Warszawie - poinformował we wtorek szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski.



Oficjalne potwierdzenie wizyty Trumpa w Polsce. Znamy szczegóły Prezydent USA Donald Trump złoży wizytę w Polsce w dniach od 31 sierpnia wieczorem do 2 września; 1 września weźmie udział w uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Warszawie - poinformował we wtorek szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski. czytaj więcej

Ujawnienie list poparcia kandydatów do KRS wstrzymane. Prezes UODO zajmuje się sprawą

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zbada zgodność z prawem polskim i europejskim procedury udostępnienia list poparcia kandydatów do KRS. Kancelaria Sejmu będzie oczekiwać na wydanie ostatecznej decyzji w tej sprawie - poinformowało Centrum Interwencyjne Sejmu. To oznacza, że na razie nie poznamy list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Ujawnienie list poparcia kandydatów do KRS wstrzymane. Prezes UODO zajmuje się sprawą Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zbada zgodność z prawem polskim i europejskim procedury udostępnienia list poparcia kandydatów do KRS. Kancelaria Sejmu będzie oczekiwać na wydanie ostatecznej decyzji w tej sprawie – poinformowało Centrum Interwencyjne Sejmu. To oznacza, że na razie nie... czytaj więcej

Bliscy polityków zapłacą za bilety lotnicze za podróż rządowym samolotem

Rodziny najważniejszych polityków będą musiały płacić za bilety lotnicze w sytuacji, gdy będą korzystać z rządowych samolotów. Taką zmianę wprowadza najnowsze zarządzenie ogłoszone właśnie przez rząd. Cena przelotu będzie wyznaczana jako średnia cena biletów rejsowych na konkretnej trasie.

Jeśli rodziny osób transportowanych rządowym samolotem przebywałyby na jego pokładzie w innej formule, niż w składzie oficjalnej delegacji, będą ponosiły koszty podróży - zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Heynen wybrał skład na Memoriał Wagnera. Bednorz i Kochanowski skreśleni przez selekcjonera

Vital Heynen wybrał 14 zawodników na prestiżowy Memoriał im. Huberta Jerzego Wagnera. W Krakowie od czwartku do soboty biało-czerwoni rozegrają trzy spotkania. Wśród wybrańców Heynena nie ma dwóch zawodników, którzy trenowali z kadrą w Zakopanem. To Bartosz Bednorz i Jakub Kochanowski.

Początkowo wydawało się, że Vital Heynen skreśli dziś z 16-osobowej listy jednego zawodnika, by w Krakowie mieć do dyspozycji 15 siatkarzy. Ostatecznie Belg postanowił od razu zrezygnować z dwóch zawodników. Skład, który poznaliśmy, będzie także "14" na kwalifikacje olimpijskie. Ten turniej w Gdańsku rozpocznie się za 10 dni.

Znamy "jedynki" Koalicji Obywatelskiej

Grzegorz Schetyna zaprezentował "jedynki" Koalicji Obywatelskiej TVN24/x-news





Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna ogłosił nazwiska polityków, którzy będą "jedynkami" Koalicji Obywatelskiej na wybory parlamentarne. To m.in. były minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz i prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

Listy PiS są zatwierdzone, ale na razie ich nie poznamy

Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska poinformowała, że Komitet Polityczny PiS zatwierdził listy kandydatów do Sejmu i Senatu na jesienne wybory parlamentarne. Jak dodała, listy zostaną opublikowane dopiero po ogłoszeniu terminu wyborów.