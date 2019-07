Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska poinformowała, że Komitet Polityczny PiS zatwierdził listy kandydatów do Sejmu i Senatu na jesienne wybory parlamentarne. Jak dodała, listy zostaną opublikowane dopiero po ogłoszeniu terminu wyborów.

Ryszard Terlecki i Anita Czerwińska przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie / Wojciech Olkuśnik / PAP

We wtorek w siedzibie PiS odbyło się spotkanie Komitetu Politycznego, który kontynuował prace nad przygotowaniem list wyborczych. Przed tygodniem zatwierdził on 18 z 41 list.

Jesteśmy po posiedzeniu komitetu politycznego, na którym ostatecznie zostały uzgodnione kandydatury do Sejmu i Senatu. Opublikujemy te listy zaraz po tym, jak będzie ogłoszony termin wyborów - mówiła Czerwińska. Uważamy, że to jest odpowiedni, właściwy czas do ogłoszenia list wyborczych - dodała.

Na listach PiS będą obecni parlamentarzyści, samorządowcy, z różnych środowisk, w tym też prawdopodobnie z Kukiz'15 - oświadczył szef Komitetu Wykonawczego i lider rzeszowskiej listy Krzysztof Sobolewski. Dopytywany czy będzie to kilka osób (z Kukiz'15), odparł: "Po ogłoszeniu wyborów przez pana prezydenta wszystko powiemy".

Dopytywany czy na listach znajdą się osoby spoza polityki, szef Komitetu Wykonawczego wskazał, że ugrupowanie stara się kłaść nacisk, aby na listach znalazły się osoby, które "merytorycznie wniosą coś do polskiego parlamentu, a show zostawiamy innym".

Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel mówił niedawno, że wśród propozycji kandydatów na listy znaleźli się dotychczasowi posłowie "wzmocnieni doświadczonymi samorządowcami, osobami, które mają jakąś pozycję rozpoznawalną w swoich lokalnych społecznościach, w swoich miejscowościach". Zależy nam na tym, aby każdy z kandydatów przyciągał głosy i to najchętniej przyciągał nowe głosy - podkreślił.

"Jedynki" PiS-u na wybory parlamentarne



Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło w połowie lipca "jedynki" na najbliższe wybory. Liderami list wyborczych tej partii będą m.in.: Jarosław Kaczyński - w Warszawie, premier Mateusz Morawiecki - w Katowicach. W okręgu podwarszawskim "jedynką" został szef MON Mariusz Błaszczak, wicepremier Jacek Sasin w Chełmie, wicepremier i szef resortu kultury Piotr Gliński w Łodzi, a szef KPRM Michał Dworczyk w Wałbrzychu.