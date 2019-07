Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna ogłosił nazwiska polityków, którzy będą "jedynkami" Koalicji Obywatelskiej na wybory parlamentarne. To m.in. były minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz i prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

W okręgu nr 1 (Legnica) listę Koalicji Obywatelskiej będzie otwierał Piotr Borys. W okręgu nr 2 (Wałbrzych) "jedynką" będzie były minister obrony Tomasz Siemoniak.

Dziennikarz Tomasz Zimoch został "jedynką" Koalicji Obywatelskiej w Łodzi, a Bartłomiej Sienkiewicz w Kielcach. Barbara Nowacka będzie otwierać listę KO w Gdyni, a Grzegorz Schetyna w Warszawie.

"Jedynką" KO w Katowicach będzie Borys Budka. Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc otworzy listę w okręgu rzeszowskim, a Paweł Kowal w Krakowie. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska będzie "jedynką" listy we Wrocławiu.

Liderką listy w okręgu 12 (Chrzanów) będzie Dorota Niedziela. Cezary Tomczyk będzie "jedynką" w Sieradzu, a Cezary Grabarczyk w Piotrkowie Trybunalskim. W Zielonej Górze listę KO otworzy Tomasz Aniśko, a w Chełmie - Rijad Haidar.



Pierwsze miejsce na lubelskiej liście KO dostała posłanka Joanna Mucha. W Toruniu "jedynką" będzie Tomasz Lenz, a w Bydgoszczy Krzysztof Brejza. Nowosądecką "jedynką" KO została Jagna Marczułajtis-Walczak, a tarnowską - Urszula Augustyn. Listę w Płocku otworzy Marcin Kierwiński.

"Jedynką" w Radomiu została była minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska, a w Siedlcach - Kamila Gasiuk-Pihowicz. W okręgu Warszawa II listę otworzy Jan Grabiec, w Opolu - Witold Zembaczyński, a w Krośnie - Joanna Frydrych.



Przed nami jeszcze dużo pracy nad tymi listami (...) jesteśmy umówieni na 14 sierpnia - wtedy będziemy pracować nad całokształtem, nad wszystkimi listami, będziemy domykać listy do Sejmu, akceptować listy do Senatu, jesteśmy przekonani, że to będzie skład jeszcze szerszy, że będziemy mogli w niekonkurencyjny sposób potraktować innych przedstawicieli partii czy środowisk opozycyjnych w wyborach do Senatu - powiedział Schetyna.

16 (sierpnia) ostatnie posiedzenie naszych wspólnych zarządów, 17 (sierpnia) rada krajowa, czy rady krajowe naszych ugrupowań, zaproszeni (są) samorządowcy. Zaakceptujemy wtedy całą konstrukcję list i rozpoczniemy proces rejestracji komitetu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, a później zaczniemy zbierać podpisy - zapowiedział lider PO.