Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zbada zgodność z prawem polskim i europejskim procedury udostępnienia list poparcia kandydatów do KRS. Kancelaria Sejmu będzie oczekiwać na wydanie ostatecznej decyzji w tej sprawie – poinformowało Centrum Interwencyjne Sejmu. To oznacza, że na razie nie poznamy list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

