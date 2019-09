To był weekend pełen sportowych emocji. Polscy siatkarze wywalczyli brązowy medal mistrzostw Europy, a Joanna Fiodorow zdobyła srebro w rzucie młotem podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze. Niedziela z kolei upłynęła m.in. pod znakiem imprez biegowych. W Warszawie odbył się Maraton Warszawski, a w Krakowie - Bieg Trzech Kopców. W weekend dużo działo się także w świecie polityki. PiS przedstawił "piątkę dla zdrowia", a Małgorzata Kidawa-Błońska - kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera - zaapelowała do lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego o spotkanie przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi i debatę o rodzinie. Przykre informacje nadeszły ze świata kultury. W wieku 85 lat zmarł wybitny aktor teatralny i filmowy, komik, reżyser, wykonawca skeczy i piosenek - Jan Kobuszewski. Oto podsumowanie głównych informacji weekendu.

Kaczyński: W ciągu tych 4 lat zbudowaliśmy polską demokrację

"Każdy musi przyznać, że spełniliśmy to, co żeśmy zapowiedzieli przed wyborami, i spełniliśmy także to wszystko, co zapowiedzieliśmy już po wyborach" - podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas spotkania wyborczego w Koszalinie i stwierdził: "Uznaliśmy, że możemy spojrzeć dalej, (...) o 12 lat dalej. Uważamy, że w tym czasie możemy stworzyć w Polsce zupełnie nową jakość: polską wersję państwa dobrobytu".

Kaczyński przekonywał ponadto, że "w ciągu tych niespełna czterech lat (...) - wbrew temu, co nam ciągle zarzucają - umocniliśmy polską demokrację". "A może powiem nawet więcej. Zbudowaliśmy tą demokrację" - ogłosił.

Ocenił także, że "wolność w Europie i USA cofa się", a Polska - jak zaznaczył - "musi pozostać wyspą wolności".

Kidawa-Błońska apeluje do Kaczyńskiego o debatę. "Jedno z nas będzie tworzyło nowy rząd"

Małgorzata Kidawa-Błońska - kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera - zaapelowała do lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego o spotkanie przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi i debatę o rodzinie.

"Po wyborach jedno z nas będzie tworzyło nowy rząd i będzie odpowiadało za losy Polaków - dlatego pokażmy, że w tych ważnych sprawach potrafimy rozmawiać, potrafimy wymieniać poglądy i potrafimy pokazać, że polityka może wyglądać inaczej. Mam nadzieję, że te wartości, które nam przyświecają, ważne są także dla pana prezesa - i ta rozmowa się odbędzie" - podkreślała wicemarszałek Sejmu.

Wybory parlamentarne 2019. PiS przedstawił "piątkę dla zdrowia"

Wzrost nakładów na służbę zdrowia, Fundusz Modernizacji Szpitali, pakiet badań kontrolnych dla każdego Polaka, koordynowana opieka nad seniorami i osobami niesamodzielnymi w każdym powiecie oraz miliard na centrum onkologii - zakłada "piątka dla zdrowia" zaprezentowana w sobotę przez PiS.

Polscy siatkarze z brązowym medalem mistrzostw Europy!

Polscy siatkarze wywalczyli brązowy medal mistrzostw Europy! Stoczyli z Francuzami bardzo wyrównany pojedynek, w którym gra długimi fragmentami toczyła się punkt za punkt. Ostatecznie jednak rozprawili się z rywalami już w trzech setach!



Serbowie mistrzami Europy w siatkówce

Serbscy siatkarze pokonali w Paryżu Słoweńców 3:1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:19) w finale mistrzostw Europy i po raz drugi w historii wywalczyli tytuł, poprzednio osiem lat temu. Polacy zdobyli brązowy medal.



Zmarł Jan Kobuszewski

Nie żyje Jan Kobuszewski - wybitny aktor teatralny i filmowy. Widzowie pamiętają go też z występów w Kabarecie "Dudek", "Kabarecie Olgi Lipińskiej", a także w "Kabarecie Starszych Panów". Informację o śmierci aktora przekazała PAP dyrekcja stołecznego Teatru Kwadrat, z którym był przez wiele lat związany.

Marsz Równości i kontrmanifestacja w Lublinie: W ruch poszły armatka wodna i gaz łzawiący

Setki demonstrantów i setki policjantów na ulicach Lublina: w sobotę przez centrum miasta i miasteczko akademickie przeszedł Marsz Równości, który zablokować próbowali kontrmanifestanci.

Wobec tych ostatnich policjanci, którzy odgradzali obie grupy, musieli kilkukrotnie użyć armatki wodnej i gazu łzawiącego.

Zatrzymali w sumie ponad 30 osób, które próbowały zakłócić pokojowy Marsz.

Pierwszy odcinek nowej zakopianki otwarty

Od soboty kierowcy mogą korzystać z pierwszego z w sumie trzech budowanych górskich odcinków ekspresowej S7: od Skomielnej Białej do Rabki Zdroju i dalej z dwujezdniowej drogi głównej przyspieszonej do Chabówki.

Ponad jedna trzecia z ponad 6-kilometrowego odcinka od Skomielnej do Chabówki - około 2,3 km - poprowadzona została na wiaduktach.

W sumie trzy odcinki nowej zakopianki liczą 16,7 km. Na trasie powstaje najdłuższy w Polsce - ponad 2-kilometrowy - tunel.

Budowa wszystkich trzech odcinków powinna zakończyć się do 2021 roku.

"New York Times" pisze o polskim wątku ws. ukraińskiej afery Trumpa

Niewykluczone, że o sprawie szukania haków na syna Joe Bidena dyskutowano także w Warszawie - ujawnia "New York Times". Chodzi o sprawę rzekomych nacisków na władze Ukrainy przez Donalda Trumpa, by zaszkodzić jego potencjalnemu rywalowi w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.



Lekkoatletyczne MŚ: Srebrny medal Fiodorow w rzucie młotem!

Joanna Fiodorow zdobyła srebrny medal w rzucie młotem lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze. Już w pierwszej próbie pobiła rekord życiowy wynikiem 76,35 m. Zwyciężyła liderka światowej listy w tym sezonie Amerykanka DeAnna Price - 77,54 m.



Adam Bielecki dla RMF FM: Solowy atak zimą na K2 to z założenia pójście po bandzie

"Pomaganie drugiemu człowiekowi w górach - na miarę naszych możliwości - było, jest i powinno pozostać zwyczajną rzeczą. Przyjmuję te nagrody z pokorą. Mam nadzieję, że również za wspinanie w przyszłości jakieś uda mi się zebrać" - mówi Adam Bielecki dla RMF FM po odebraniu francuskiej Legii Honorowej za ubiegłoroczną akcję ratunkową na Nanga Parbat. Podczas specjalnej ceremonii na 24. Festiwalu Górskim imienia Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju ambasador Francji Pierre Levy odznaczył także Denisa Urubko i Jarosława Botora. Bielecki wraca teraz do formy po kontuzji pięty. "Na horyzoncie mam kilka celów sportowych, które chciałbym zrealizować. Chciałbym poprowadzić nową drogę na ośmiotysięczniku w małym zespole, w stylu alpejskim i myślę wciąż o tym zimowym K2" - zaznacza w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Rodakiem.

Bieg Trzech Kopców: Znamy zwycięzców!

Tomasz Grycko z czasem 43:24 wygrał 13. Bieg Trzech Kopców w Krakowie. Wsród pań najlepsza była Katarzyna Broniatowska (49:16).



Maraton Warszawski. Zwycięstwo Etiopczyka, ale samochód dla Kenijki

Etiopczyk Dadi Yami Gemeda czasem 2:11.39 wygrał 41. PZU Maraton Warszawski. Wśród kobiet najlepsza była Kenijka Rebecca Jepchirchir, która zdobyła nagrodę główną - samochód.



Lekkoatletyczne MŚ. "Potraktowano nas brutalnie". Przerażające sceny na trasie maratonu

"To był bieg w saunie, potraktowano nas brutalnie" - mówią zawodniczki, które w mistrzostwach świata w Dausze rywalizowały w maratonie. Odbył się on wprawdzie w środku nocy, ale warunki były ekstremalne, a sceny dramatyczne.



Wielkie Derby Krakowa dla Cracovii! Wisła straciła bramkę po fatalnym błędzie [WIDEO]

Cracovia triumfuje w 198. Wielkich Derbach Krakowa! Ekipa "Pasów" pokonała Wisłę Kraków na jej własnym stadionie 1:0. Na listę strzelców wpisał się w 73. minucie - po fatalnym błędzie defensywy Wisły - Sergiu Hanca.

Dzięki trzem punktom Cracovia awansowała na drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy.

Ekstraklasa: Lechia Gdańsk wygrała z Legią 2:1

Lechia Gdańsk kontynuuje zwycięską passę. Po pokonaniu Piasta Gliwice, Lecha Poznań i Korony Kielce rozprawiła się przy Łazienkowskiej z Legią 2-1 i została liderem Ekstraklasy. To pierwsze zwycięstwo Lechii z Legią od 2016 roku.



"Lekarka ze łzami w oczach pokazywała mi puste lodówki na szczepionki"... Kup szczepionkę i uratuj dziecko w Wenezueli!

"Dwumiesięczną Mię spotkałam z jej mamą w szpitalu dziecięcym w Caracas. Mia jest tam leczona od 15. dnia życia - ale leków w szpitalu nie ma: matka musi sama kupować nawet kroplówki, szukać antybiotyku na czarnym rynku. W Rubio widziałam dzieci, które po prostu leżały na prześcieradełkach, przyniesionych przez mamy, w ogóle nieleczone - ponieważ leków nie było" - tak o katastrofalnej sytuacji służby zdrowia w Wenezueli opowiada w rozmowie z RMF FM Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej.

"Antybiotyki, środki przeciwbólowe można kupić na czarnym rynku. Szczepionek kupić się nie da" - podkreśla.

Jak wynika z raportu wenezuelskiego resortu zdrowia, w 2017 roku na skutek braku dostępu do leków i sprzętu medycznego śmiertelność wśród niemowląt wzrosła w Wenezueli o 30 procent.

Polska Misja Medyczna, która prowadzi w pogrążonym w kryzysie kraju działania pomocowe, apeluje o pomoc również do nas: każdy z nas może bowiem kupić szczepionki tak pilnie potrzebne wenezuelskim dzieciom!

Koszt jednej szczepionki to jedynie 25 złotych.

Elon Musk zaprezentował nowy statek kosmiczny

Właściciel firmy SpaceX Elon Musk zaprezentował prototyp statku kosmicznego Starship. Według zapowiedzi miliardera, statek będzie mógł przewozić ludzi i zaopatrzenie na Księżyc i Marsa.