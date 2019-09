Wzrost nakładów na służbę zdrowia, Fundusz Modernizacji Szpitali, pakiet badań kontrolnych dla każdego Polaka, koordynowana opieka nad seniorami i osobami niesamodzielnymi w każdym powiecie oraz miliard na centrum onkologii - zakłada "piątka dla zdrowia" zaprezentowana w sobotę przez PiS.

Plan na uzdrowienie służby zdrowia przedstawił Łukasz Szumowski / Krzysztof Świderski / PAP

My mamy wizję państwa, nie z dykty, nie państwa teoretycznego, nie państwa, które ma ciągłą niemożność. My chcemy państwa silnego, państwa sprawczego, państwa, które się opiekuje i dba o godność każdego człowieka, nie tylko tego z dużych ośrodków i wielkich miast, ale z małych miejscowości, średnich miast i z każdej wsi - powiedział w sobotę minister zdrowia Łukasz Szumowski, który uczestniczy w Opolu w konwencji PiS.



Podkreślał, że medycyna i służba zdrowia nie może być oparta tylko na biznesie. Zdrowie to nie jest produkt, który można wziąć, sprzedać, kupić, zahandlować. Nasza wizja służby zdrowia jest zupełnie inna. To służba zdrowia dla każdego, nie dla bogatego, ale dla każdego Polaka, gdziekolwiek on by nie mieszkał - podkreślił.



O tym, że zdrowie nie było priorytetem Platformy Obywatelskiej ani PSL, niech świadczy choćby fakt, że nie inwestowali w ogóle w kadry. Wiadomo było, że jest zapaść w kadrach, katastrofa i nic z tym nie zrobili. Tutaj muszę oddać honor profesorowi Marianowi Zembali, który dostrzegł ten problem i widzi do dzisiaj - dodał.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

