Tomasz Grycko z czasem 43:24 wygrał 13. Bieg Trzech Kopców w Krakowie. Wsród pań najlepsza była Katarzyna Broniatowska (49:16).

Uczestnicy biegu / Marek Wiosło / RMF FM

W imprezie wystartowało 2975 osób, prawie 500 więcej niż przed rokiem.



Grycko finiszował samotnie, ale uzyskał czas gorszy prawie dwie minuty niż w 2018 r.



To bardzo fajny bieg, wielu ludzi dopinguje nas na trasie. Mój czas był dużo gorszy niż przed rokiem, ale jestem w trakcie przygotowań do maratonu w Poznaniu. Spodziewałem się, że będzie to trudny bieg, ale nie aż tak. Myślałem, że Adam Czerwiński będzie bardziej mnie naciskał, ale odpuścił już na czwartym kilometrze i już do mety biegłem samotnie - zrelacjonował Grycko.



Broniatowska, która była zdecydowaną faworytką wśród kobiet, również nie zawiodła i ponownie pierwsza minęła linię mety.



Cieszę, się że udało mi się znowu wygrać. To mój ulubiony bieg, piękna, lecz trudna trasa i znowu była słoneczna pogoda - podkreśliła biegaczka AZS AWF Kraków.

Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Biegu Górskim to impreza organizowana od 2007 roku. Uczestnicy mają do pokonania 13-kilometrową trasę pomiędzy trzema krakowskimi kopcami - Krakusa, Kościuszki i Piłsudskiego.







Ze względu na zróżnicowanie terenu i przewyższenia, Bieg Trzech Kopców spełnia wymogi biegu górskiego. Jak mówią organizatorzy, to jedyna taka impreza w centrum dużego miasta.





Wraz z Cracovia Maratonem i Cracovia Półmaratonem Królewskim, który odbędzie się 13 października, Bieg Trzech Kopców tworzy tak zwaną Królewską Triadę Biegową.