Na Polach Lednickich trwa XXV Spotkanie Młodych Lednica 2000. W tym roku ma ono formułę online. Przebiega pod hasłem "Usłysz".

Wideo youtube

Z powodu pandemii Lednica, tak jak rok wcześniej, odbywa się w formule online. Uczestnicy gromadzą się nie na Polach Lednickich, ale przy komputerach i telewizorach. Mogą w ten sposób śledzić przebieg uroczystości na miejscu.

W trakcie rozpoczęcia wydarzenia pod Bramę Rybę w procesji wniesiono ikonę Matki Bożej Lednickiej i relikwie św. Wojciecha. Uczestniczyli w niej m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i prowincjał dominikanów o. Paweł Kozacki. Zgromadzeni odśpiewali "Bogurodzicę".



Uczestnicy spotkania usłyszeli tradycyjne pozdrowienie od papieża Franciszka. Dziś w sposób szczególny jednoczę się duchowo z młodymi, którzy już od 25 lat w tych dniach gromadzą się w Lednicy, u źródeł chrzcielnych Polski, aby odnawiać swoją przynależność do Chrystusa - powiedział papież Franciszek. Przypomniał, że tegorocznym hasłem lednickiego spotkania jest słowo "Usłysz".



W Biblii to słowo wprowadza w Dekalog, uwrażliwia sumienia i wzywa do słuchania Pana i do miłowania Go z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił. Duch Święty, który towarzyszy wam w modlitwie, niech otwiera wasze serca na słuchanie, rozpala waszą miłość do Chrystusa i umacnia waszą wierność Jego słowu. Z serca wam błogosławię! - dodał.



W ramach spotkania zaplanowano też m.in. wspomnienie o twórcy lednickich spotkań o. Janie Górze i mszę pod przewodnictwem metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego. Wydarzenie zakończy przejście przez Bramę Rybę w symbolicznym geście wyboru Chrystusa.



Spotkania na Polach Lednickich odbywają się od 1997 r. W poprzednich latach gromadziły nawet ponad 150 tys. osób. Twórcą Lednicy był zmarły w grudniu 2015 r. dominikanin o. Jan Góra.