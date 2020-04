W wieku 80 lat zmarł Kazimierz Zarzycki - dziennikarz, w okresie PRL redaktor naczelny śląskich mediów, w latach 2001-2005 poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku przez półtora roku był osobistym sekretarzem Edwarda Gierka.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

O śmierci Zarzyckiego napisali na Facebooku m.in. były lewicowy minister środowiska Czesław Śleziak oraz obecny poseł Lewicy Przemysław Koperski.



"Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość, że dzisiaj w nocy zmarł Kazimierz Zarzycki. Polityk, wieloletni lider Lewicy woj. śląskiego, dziennikarz, pisarz i mój przyjaciel. Rozmawialiśmy kilka tygodni temu, wtedy czuł się jeszcze w miarę dobrze. Byliśmy umówieni na wiosenne spotkanie... Pozostają w sercu wspomnienia wyjątkowych rozmów i książki" - napisał poseł, składając wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom zmarłego.



Kazimierz Zarzycki w latach 1966-1990 był dziennikarzem i szefem śląskich mediów - publicystą Polskiego Radia, redaktorem naczelnym katowickiego dziennika "Wieczór", Telewizji Katowice, zastępcą redaktora naczelnego "Trybuny Robotniczej", szefem tygodnika "Tak i Nie". Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, później do SLD.



W latach 90. był radnym Katowic, później posłem SLD. Po zakończeniu kadencji poselskiej w 2005 r. wycofał się z polityki. Był również przedsiębiorcą i nauczycielem akademickim. We współpracy ze śląskim dziennikarzem Janem Dziadulem napisał książkę "Moja melodia PRL-u".