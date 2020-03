Zmarła kolejna osoba zakażona koronawirusem w Polsce. To 66-letni mężczyzna, który przebywał w szpitalu w Lublinie. W sobotę wieczorem Ministerstwo Zdrowia podało, że w Polsce jest 10 nowych przypadków zakażenia.

Jest już trzecia ofiara śmiertelna koronawirusa w Polsce. Z przykrością informujemy, że zmarła trzecia osoba zakażona koronawirusem. To 66-letni mężczyzna, który w stanie poważnym przebywał w szpitalu w Lublinie (woj. lubelskie) i miał choroby współistniejące - podało Ministerstwo Zdrowia.

W piątek zmarł 73-latek, który był hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Stan mężczyzny od początku był określany jako ciężki.

Zobacz również: Druga ofiara śmiertelna koronawirusa w Polsce

W czwartek w Poznaniu zmarła 57-letnia kobieta. Pacjentka posiadała też inne schorzenia.

W sobotę wieczorem Ministerstwo Zdrowia podało, że w Polsce jest 10 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Potwierdzone przypadki dotyczą trzech osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 1 z woj. podkarpackiego (Rzeszów), 2 z woj. dolnośląskiego (Wrocław), 2 z woj. łódzkiego (Łódź) i 2 z woj. lubelskiego (Lublin).



Łącznie są 103 osoby zakażone koronawirusem w naszym kraju. O pierwszym polskim przypadku pacjenta z koronawirusem resort poinformował 4 marca. Od tego czasu osoby z koronawirusem były hospitalizowane m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Leżajsku, Łodzi i Lublinie.

Zajęcia w szkołach zawieszone, odwołane imprezy masowe

W ostatnich dniach zapadły decyzje o odwołaniu imprez masowych oraz zawieszeniu zajęć na uczelniach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 25 marca. Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działa; towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń. Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju; będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie.



W związku z zagrożeniem koronawirusem rząd zdecydował o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne. Inaczej działać będą restauracje i bary - zamówienia możliwe tylko na wynos lub z dowozem.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. chorych, ale eksperci oceniają, że dane te mogą być zawyżone, bo wielu osobom z lekkim przebiegiem najpewniej nie wykonano badań laboratoryjnych, gdyż mogli się nie zgłosić do lekarzy. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 roku na targu w Wuhanie, stolicy prowincji Hubei.