Zmarła 57-letnia kobieta, u której stwierdzono koronawirusa - poinformował wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski. To pierwsza ofiara śmiertelna wirusa w Polsce.

Zdjęcie ilustracyjne / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Na obserwacji w szpitalu na ul. Szwajcarskiej jest w tej chwili 16 osób. Co ważne, apelujemy o to, by seniorzy pozostawali w dom - przekazał Solarski.





Więcej informacji wkrótce.

Rząd w związku z zagrożeniem koronawirusem poinformował w środę, że placówki oświatowe i szkoły wyższe zawieszają na dwa tygodnie zajęcia. Odwołane są wszelkie imprezy masowe i zawieszona zostanie działalność instytucji kultury, w tym teatrów, kin i muzeów.



Resort zdrowia o pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem poinformował 4 marca, ponad tydzień temu. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Obecnie osoby, u których wykryto tę chorobę, przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie.



Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.