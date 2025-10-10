To historia, która brzmi jak scenariusz filmowy, a jednak wydarzyła się naprawdę. Dwie kobiety z Austrii – Doris Grünwald i Jessica Baumgartner – przez ponad trzy dekady żyły w przekonaniu, że wychowały się w swoich rodzinach. Dopiero seria nieoczekiwanych odkryć ujawniła szokującą prawdę: zostały zamienione tuż po narodzinach w szpitalu w Grazu.
- W 1990 roku w klinice w Grazu doszło do zamiany noworodków - Doris i Jessica przez 35 lat żyły w nieświadomości.
- Doris odkryła prawdę przypadkiem w 2012 roku podczas badań krwi, a Jessica dopiero w ciąży, gdy grupa krwi nie zgadzała się z dokumentacją.
- Kontakt między kobietami na Facebooku ujawnił ich prawdziwe pochodzenie, potwierdzone testem DNA.
Październik 1990 roku, klinika uniwersytecka w Grazu. Na świat przychodzą dwie dziewczynki - Doris Grünwald i Jessica Baumgartner. Obydwie urodzone jako wcześniaki, trafiają do inkubatorów na oddziale neonatologicznym. Po kilku dniach, gotowe do opuszczenia szpitala, zostają przekazane swoim - jak sądzą pielęgniarki - rodzicom. Nikt wtedy nie przypuszcza, że doszło do fatalnej w skutkach pomyłki.
Przez prawie 35 lat Doris i Jessica żyły w przekonaniu, że żyją w swoich biologicznych rodzinach. Mieszkały w Styrii, zaledwie kilka miejscowości od siebie, nie wiedząc, jak wiele je łączy. Obie są blondynkami, urodziły się niemal tego samego dnia, ale los napisał dla nich zupełnie inne scenariusze.
Pierwsza z kobiet, Doris Grünwald, dowiedziała się o niezgodnościach w swoim pochodzeniu podczas rutynowego oddawania krwi w 2012 roku, mając 22 lata. Wyniki badań wykazały, że jej grupa krwi nie zgadza się z grupą krwi rodziców. To był początek długiej i bolesnej drogi w poszukiwaniu prawdy. Rodzina Doris rozpoczęła publiczne poszukiwania, które nabrały tempa, gdy kobieta w 2016 roku była w ciąży i chciała poznać historię chorób dziedzicznych.
Niestety, mimo licznych wskazówek i zaangażowania mediów, przez lata nie udało się ustalić, gdzie znajduje się druga rodzina, która mogła paść ofiarą tej samej pomyłki.
W przypadku Jessici Baumgartner prawda wyszła na jaw dopiero kilka lat później. Gdy sama była w ciąży, w siódmym miesiącu pojawiły się komplikacje, a badania kontrolne wykazały, że jej grupa krwi nie zgadza się z danymi zapisanymi w książeczce zdrowia matki i dziecka. To wzbudziło czujność lekarzy i pielęgniarek. Jedna z nich zapytała Jessicę wprost: "Czy zna pani historię rodziny Grünwald, sprawę dwóch zamienionych niemowląt?"
To pytanie stało się początkiem śledztwa, które doprowadziło Jessicę do Doris. Zebrała się na odwagę i napisała do niej wiadomość na Facebooku: "Cześć, droga Doris...", dołączając zdjęcie swojej rodziny. Gdy Doris zobaczyła zdjęcie, natychmiast się rozpłakała. Była pewna, że patrzy na swoich biologicznych rodziców.
Test DNA nie pozostawił wątpliwości - Doris i Jessica zostały zamienione tuż po narodzinach.
Obie rodziny przeżyły szok, ale i ogromne wzruszenie. Po raz pierwszy Doris i Jessica spotkały się ze swoimi biologicznymi rodzicami. Czujemy się, jakbyśmy znały się od 35 lat - mówiły zgodnie podczas wywiadu dla magazynu THEMA. Jessica nie kryła emocji: Czuję się, jakbym nagle zyskała siostrę.
Klinika uniwersytecka w Graz oficjalnie przyznała się do błędu. "Głęboko ubolewamy, że doszło wtedy do tego błędu," powiedział obecny dyrektor placówki w oświadczeniu.