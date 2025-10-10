Kenijski Kościół katolicki zmuszony był do wprowadzenia nowej marki wina mszalnego. Popularność poprzedniej marki stała się dla duchowieństwa problemem: wino zdobyło bowiem przebojem klientów sklepów monopolowych, barów czy supermarketów. Było powszechnie dostępne. "Ta marka utraciła swą świętość" - podkreślali niektórzy z wiernych.

Wino jest używane podczas mszy jako symbol krwi Jezusa Chrystusa i zazwyczaj pije je ksiądz. Czasami podaje się je również wiernym. / Shutterstock

Kenijska Konferencja Biskupów Katolickich wprowadziła nowe wino mszalne.

Wino to jest importowane z RPA i nie będzie dostępne w sprzedaży detalicznej, trafiać będzie bezpośrednio do diecezji.

Wierni cieszą się z tej decyzji, bo poprzednia marka była zbyt powszechna. Wino sprzedawano w sklepach, barach czy hotelach.

Nowe wino mszalne, oznaczone formalnie jako "mass wine", opatrzone jest herbem Kenijskiej Konferencji Biskupów Katolickich (KCCB) oraz oficjalnym podpisem potwierdzającym jego autentyczność. Na etykiecie widnieje napis: "Owoc winorośli i dzieło rąk ludzkich staną się naszym kielichem radości".

Jak powiedział BBC arcybiskup Nyeri Anthony Muheria, nowo zatwierdzone wino nie będzie dostępne w sprzedaży w żadnym punkcie handlowym. To produkt importowany z RPA, stanowiący własność KCCB. Będzie trafiać bezpośrednio do diecezji.

Decyzja ta - jak podkreśla BBC - została przyjęta z zadowoleniem przez wiernych, którzy uważają, że poprzednia marka utraciła swą świętość ze względu na jej powszechne stosowanie poza kościołami. Wino jest używane podczas mszy jako symbol krwi Jezusa Chrystusa i zazwyczaj pije je ksiądz. Czasami podaje się je również wiernym. Jak wyjaśnił abp Muheria, skład wina regulowany jest przez prawo kanoniczne Kościoła katolickiego.

Poprzednie wino dystrybuowane było przez lokalnego producenta alkoholu, w związku z tym trafiało również do sklepów monopolowych, hoteli, barów czy supermarketów. Cieszyło się dużą popularnością.

Niestety, było powszechnie dostępne w świeckich punktach sprzedaży - powiedział abp Muheria w wywiadzie dla BBC.

Nowe wino zostało oficjalnie zaprezentowane po raz pierwszy tysiącom wiernych podczas tegorocznego Narodowego Dnia Modlitwy w Sanktuarium Maryjnym Subukia w Nakuru.