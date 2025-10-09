Akademia Szwedzka ogłosiła laureata Literackiej Nagrody Nobla. W tym roku wyróżniono László Krasznahorkaia z Węgier. Nagrodzono go za "fascynującą i wizjonerską twórczość, która w obliczu apokaliptycznego terroru potwierdza siłę sztuki".

László Krasznahorkai - tegoroczny laureat Literackiej Nagrody Nobla / Andrzej Rybczyński / PAP

Nagroda Nobla w dziedzinie literatury 2025: Znamy laureata

Pisarz urodził się w 1954 roku w Gyula - miasteczku na południowym wschodzie Węgier. Rozgłos zyskał w 1985 roku, kiedy opublikował książkę "Szatańskie tango". Polskim czytelnikom dał się poznać także jako autor "Melancholii sprzeciwu". Ostatnią wydaną w Polsce powieścią Węgra jest "Wojna i wojna" - ukazała się ona w 2011 roku. W przyszłym roku ukażą się nominowany w 2018 roku do Międzynarodowego Bookera "A świat trwa" oraz "Szatańskie tango później" - nakładem Wydawnictwa Czarne. Na podstawie jego dzieł, m.in. "Szatańskiego tanga", powstały filmy wyreżyserowane przez przyjaciela pisarza Bélę Tarra.