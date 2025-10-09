Akademia Szwedzka ogłosiła laureata Literackiej Nagrody Nobla. W tym roku wyróżniono László Krasznahorkaia z Węgier. Nagrodzono go za "fascynującą i wizjonerską twórczość, która w obliczu apokaliptycznego terroru potwierdza siłę sztuki".

László Krasznahorkai jest tegorocznym laureatem Literackiej Nagrody Nobla. Akademia Szwedzka doceniła go za "fascynującą i wizjonerską twórczość, która w obliczu apokaliptycznego terroru potwierdza siłę sztuki".

Pisarz urodził się w 1954 roku w Gyula - miasteczku na południowym wschodzie Węgier. Rozgłos zyskał w 1985 roku, kiedy opublikował książkę "Szatańskie tango". Polskim czytelnikom dał się poznać także jako autor "Melancholii sprzeciwu". Ostatnią wydaną w Polsce powieścią Węgra jest "Wojna i wojna" - ukazała się ona w 2011 roku. W przyszłym roku ukażą się nominowany w 2018 roku do Międzynarodowego Bookera "A świat trwa" oraz "Szatańskie tango później" - nakładem Wydawnictwa Czarne. Na podstawie jego dzieł, m.in. "Szatańskiego tanga", powstały filmy wyreżyserowane przez przyjaciela pisarza Bélę Tarra.

Tydzień Noblowski powoli dobiega końca

Tydzień Noblowski zbliża się ku końcowi. Pozostały jeszcze 2 kategorie, w których nie ogłoszono laureatów: ekonomia oraz Pokojowa Nagroda Nobla.

Tegoroczni laureaci to:

  • literatura: László Krasznahorkai;
  • chemia: Susumu Kitagawa, Richard Robson, Omar M. Yaghi;
  • fizyka: John Clarke, Michel H. Devoret, John M. Martinis;
  • medycyna: Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell, Shimon Sakaguchi.

Nagrodę Nobla przyznaje się w pięciu kategoriach, szósta - ekonomia wyróżnia się na tle pozostałych, gdyż nie była wskazana w testamencie fundatora. Oficjalnie nazywamy ją Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla będzie ogłoszony już w piątek 10 października o godz. 11:00, a w dziedzinie ekonomii w poniedziałek 13 października o godz. 11:45.