Nagroda Nobla przez ponad sto lat uchodziła za najwyższe wyróżnienie dla naukowców, pisarzy i działaczy na rzecz pokoju. Jednak za prestiżem i światowymi sukcesami laureatów kryją się nie tylko triumfy nauki i literatury, ale także skandale, kontrowersyjne decyzje i mroczne tajemnice. Prześledźmy najbardziej burzliwe momenty w historii Nobla - od politycznych intryg, przez osobiste dramaty, aż po niewygodne fakty i sensacyjne nominacje.

Jasir Arafat/zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Rogiński/PAP/PAI / Shutterstock

Skandal już u źródeł: Alfred Nobel i jego "kupiectwo śmierci"

Historia Nagrody Nobla zaczyna się od postaci samego fundatora - Alfreda Nobla, wynalazcy dynamitu i innych materiałów wybuchowych, które zmieniły świat, choć nie tylko na lepsze. Nobel już za życia budził kontrowersje - jego wynalazki przyniosły mu fortunę, ale i przydomek "kupca śmierci". Gdy francuska gazeta omyłkowo ogłosiła jego śmierć, opisała Nobla jako człowieka, który "wzbogacił się, znajdując sposoby na zabijanie większej liczby ludzi szybciej niż kiedykolwiek wcześniej". Przedwczesny nekrolog miał zmotywować Nobla do ufundowania nagrody mającej poprawić jego wizerunek.

Jedną z nagród, która budzi najwięcej kontrowersji, jest Pokojowa Nagroda Nobla. Przez lata przetoczyło się wiele dyskusji na temat zasadności przyznania nagrody niektórym laureatom.

Jasir Arafat: Terrorysta czy bohater?

Jasir Arafat / Shutterstock

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych laureatów Pokojowej Nagrody Nobla pozostaje Jasir Arafat. Lider Organizacji Wyzwolenia Palestyny dla jednych jest terrorystą, dla innych twórcą Autonomii Palestyńskiej. W 1994 roku Arafat wraz z izraelskimi politykami Icchakiem Rabinem i Szimonem Peresem został uhonorowany za porozumienia z Oslo. Decyzja Komitetu Noblowskiego spotkała się z falą krytyki na całym świecie. Arafat był oskarżany o współudział w aktach terroru, a także przypominano jego polityczną przeszłość. Niedługo po przyznaniu nagrody Rabin został zamordowany przez żydowskiego ekstremistę, a proces pokojowy praktycznie utknął w martwym punkcie.

Henry Kissinger i Le Duc Tho: Pokój na papierze

Henry Kissinger / Wöstmann / PAP/DPA

Równie głośny był Pokojowy Nobel dla Henry’ego Kissingera i Le Duc Tho, którzy w 1973 roku negocjowali zakończenie wojny w Wietnamie. W proteście przeciw tej decyzji trzech członków Komitetu Noblowskiego złożyło rezygnację. Le Duc Tho w ogóle nie przyjął nagrody, argumentując, że w jego kraju wojna wciąż trwa. Kissinger - jeden z architektów polityki odprężenia, która miała się przyczynić do zakończenia zimnej wojny, był jednocześnie oskarżany o udział w zamachu stanu w Chile i tajne bombardowania Kambodży.

Le Duc Tho / White House via CNP / PAP/DPA

Kontrowersje wokół Baracka Obamy

Barack Obama / Shutterstock

W 2009 roku Pokojową Nagrodę Nobla otrzymał Barack Obama, zaledwie kilka miesięcy po objęciu urzędu prezydenta USA. Decyzja ta została szeroko skrytykowana jako przedwczesna - prezydent nie zdążył jeszcze zrealizować żadnych przełomowych działań na rzecz pokoju. Później zarzucano mu m.in. nieudolną politykę wobec Syrii i Libii, a także stosowanie ataków dronowych, nie licząc się z życiem cywilów.

Adolf Hitler i Józef Stalin: "Pokojowe" nominacje

W historii Nobla nie brakowało szokujących nominacji. W 1939 roku Adolf Hitler został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla - na szczęście w ironicznej intencji, jako protest przeciw nominacji Neville’a Chamberlaina. Dużo poważniejsze były dwie nominacje dla Józefa Stalina, zgłoszone w latach 40. - argumentowano je jego udziałem w zakończeniu II wojny światowej, pomijając miliony ofiar jego rządów.

Maria Skłodowska-Curie: Romans, który wstrząsnął opinią publiczną

Maria Skłodowska-Curie (z prawej) / WELLCOME IMAGES/Science Photo Library

Droga do drugiej Nagrody Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie była niemal zablokowana przez obyczajowy skandal. Romans z żonatym Paulem Langevinem stał się pożywką dla prasy, a Komitet Noblowski sugerował, by Polka nie przyjeżdżała po odbiór nagrody. Ostatecznie, wbrew naciskom, Skłodowska-Curie osobiście odebrała prestiżowe wyróżnienie.

Skandal w Szwedzkiej Akademii

W 2017 roku świat obiegły doniesienia o molestowaniu seksualnym i przeciekach nazwisk laureatów przez osoby związane ze Szwedzką Akademią. Efektem był bojkot i nieprzyznanie Literackiej Nagrody Nobla w 2018 roku. Dopiero po zmianach organizacyjnych przyznano dwie nagrody w 2019 roku - Oldze Tokarczuk i Peterowi Handke.

Kontrowersje wokół szczepionki na HPV

Harald zur Hausen / MARISCAL

W 2008 roku Harald zur Hausen otrzymał Nobla za odkrycie związku wirusa HPV z rakiem szyjki macicy. Szybko pojawiły się oskarżenia o konflikt interesów - firma produkująca szczepionkę sponsorowała stronę internetową nagrody, a w panelu wybierającym laureata zasiadały osoby powiązane z koncernem farmaceutycznym.

Niesłusznie pominięci naukowcy

Jocelyn Bell Burnell / Science Photo Library / East News

Jednym z najbardziej znanych przykładów pominięcia jest historia brytyjskiej astronom Jocelyn Bell Burnell, która jako pierwsza zaobserwowała pulsary. Nagrodę otrzymał jej promotor Antony Hewish, a sama Bell Burnell została pominięta, co do dziś budzi sprzeciw środowiska naukowego.

Podobnie losy Lise Meitner, która współpracowała z Otto Hahn’em przy odkryciu rozszczepienia jądra atomowego. Po aneksji Austrii przez nazistowskie Niemcy Meitner musiała emigrować, a Nobla w 1944 roku otrzymał tylko Hahn.

Nobel dla twórców wątpliwych metod i naukowych błędów

Antonio Egas Moniz, portugalski neurolog, otrzymał Nobla za lobotomię - dziś uznawaną za brutalną metodę leczenia. Przez lata tysiące pacjentów na całym świecie zostało okaleczonych w imię naukowego postępu, zanim uznano, że zabieg przynosi więcej szkód niż pożytku.

W 1927 roku medycznego Nobla otrzymał Julius Wagner-Jauregg za leczenie kiły poprzez zarażanie pacjentów malarią. Choć metoda ta wydawała się przełomowa, wkrótce okazała się niebezpieczna i została zarzucona po wynalezieniu penicyliny.

Fritz Haber, laureat Nobla z 1918 roku, był twórcą metody syntezy amoniaku, ale także organizatorem ataków gazowych podczas I wojny światowej. Jego wynalazki przyczyniły się do tragicznych skutków na polach bitew, a później technologia cyklonu B wykorzystana została w obozach zagłady.

Wątpliwości wobec postaci laureatów

Kary Mullis, nagrodzony za wynalezienie PCR, nie krył, że inspirację do odkrycia zawdzięczał także... doświadczeniom z LSD. Po otrzymaniu Nobla wycofał się z nauki i zasłynął kontrowersyjnymi wypowiedziami na temat własnej metody.

Rigoberta Menchú Tum / PAP/DPA

Pokojowy Nobel dla gwatemalskiej działaczki Rigoberty Menchú Tum został zakwestionowany, gdy okazało się, że niektóre fakty opisane w jej autobiografii były niezgodne z rzeczywistością. Mimo apeli o odebranie nagrody, Komitet Noblowski nie zmienił swojej decyzji.

Nobel: Nagroda nieodwołalna

Od 1901 roku Nagroda Nobla została przyznana setkom wybitnych osób i organizacji, ale historia tego wyróżnienia to także opowieść o skandalach, politycznych intrygach, błędach i niejasnych wyborach. Decyzje Komitetu Noblowskiego są jednak nieodwołalne, a kontrowersje niezmiennie towarzyszą kolejnym edycjom. Kolejne rozdziały tej barwnej historii przyniosą przyszłe lata.