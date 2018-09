Huragan nad Stanami Zjednoczonymi i supertajfun nad Filipinami, konwencje wyborcze w ramach toczącej się kampanii samorządowej w Polsce, zwycięstwo polskich siatkarzy nad drużyną Finlandii, szczypiorniści ​Vive Kielce i Wisła Płock zaklejający na swoich koszulkach logo Nord Stream 2 i zmagania łazików marsjańskich w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach - tymi wydarzeniami żyła Polska i świat w sobotę i niedzielę. Najważniejsze informacje dnia zebraliśmy dla Was w specjalnym podsumowaniu weekendu.

Supertajfun sieje zniszczenie na Filipinach

Supertajfun Mangkhut zabił na Filipinach co najmniej 52 osoby. Takie informacje zostały przekazane przez oficjalne źródła. Najwięcej ludzi zginęło w regionie autonomicznym Cordillera. Większość ofiar została pochłonięta przez spowodowane ulewami osuwiska. Niektórzy stracili życie w swych domach, zniszczonych przez gwałtowne wichury.

Śmiertelny bilans huraganu Florence w Stanach Zjednoczonych

Co najmniej 13 ofiar śmiertelnych - taki jest, według CNN, najnowszy tragiczny bilans uderzenia we Wschodnie Wybrzeże USA huraganu Florence. Żywioł osłabł - w tej chwili jest już burzą tropikalną - ale sytuacja wciąż jest ekstremalnie trudna. Florence spowodowała olbrzymie powodzie. Obecnie największym problemem jest prędkość, z jaką porusza się Florence: przesuwa się bowiem bardzo wolno, zaledwie 4 km/h, a ponieważ niesie ze sobą obfite opady deszczu.

Zaostrza się walka w ramach kampanii samorządowej

Kampania samorządowa i wyborcza walka w Polsce już w pełni. Politycy PiS zebrali się na konwencjach regionalnych w Zielonej Górze i Szczecinie . w Lubuskiem i Zachodniopomorskiem swoje kampanie wyborcze prowadzili także politycy partii opozycyjnych. W niedzielę lider PO Grzegorz Schetyna nie wykluczył podjęcia kroków prawnych ws. wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego nt. braku inwestycji w infrastrukturę lokalną za rządów PO-PSL. Słowa szefa rządu nazwał "kampanią kłamstw".

Z kolei prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jeżeli PSL będzie wchodził w kolejną koalicję rządową, to pierwszym punktem do realizacji ma być projekt "Emerytura bez podatku". Jeżeli się ktoś pod tym nie podpisze, nie wchodzimy z nim w koalicję - powiedział . W sobotę kandydatem na wiceprezydenta stolicy został Piotr Guział, co zapowiedział kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki. W niedzielę Guział wezwał Pawła Rabieja do debaty o Warszawie.

Polscy szczypiorniści zakleili na swoich koszulkach logo Nord Stream 2

Vive Kielce i Wisła Płock podjęły decyzję, że zakleją na koszulkach logo sponsora Ligi Mistrzów piłki ręcznej - czyli Nord Stream 2. Vive zasłoniło także podczas meczu logo PGE. Oba kluby powołują się na zapisy kontraktowe ze swoimi głównymi sponsorami. Pamiętajmy, że sponsorem klubu z Kielc jest Polska Grupa Energetyczna, natomiast sponsorem klubu z Płocka jest PKN Orlen. W kontraktach sponsorskich oba kluby mają zapisane, że na swoich koszulkach nie mogą mieć loga jakiejś innej firmy, która jest "wroga" albo konkurencyjna wobec tych dwóch spółek Skarbu Państwa, a właśnie za taką firmę uważany jest cały projekt Nord Stream 2.

MŚ siatkarzy. Polacy pokonali Finów i są pewni awansu do 2. rundy

Broniący tytułu polscy siatkarze pokonali w sobotę w Warnie Finów 3:1 (25:20, 26:28, 25:20, 25:15) w meczu grupy D mistrzostw świata organizowanych przez Bułgarię i Włochy. Mający po trzech kolejkach na koncie komplet zwycięstw biało-czerwoni są już pewni awansu do drugiej rundy. Polacy podkreślali, że mecz z Finami będzie dla nich pierwszym poważnym sprawdzianem w tej imprezie, ale przeciwnicy nie okazali się zbyt dużym zagrożeniem.

Niezwykłe zawody marsjańskich łazików w Starachowicach

W starachowickim Muzeum Przyrody i Techniki odbyła się 4. edycja European Rover Challenge, największych na świecie zawodów łazików marsjańskich. O palmę pierwszeństwa rywalizowały aż 44 zespoły z 20 krajów na sześciu kontynentach. Specjalnie dla łazików usypano z 250 ton rdzawoczerwonej, bogatej w żelazo ziemi tory, na których w ciągu trzech dni te pojazdy sprawdzały się w zadaniach symulujących elementy prawdziwej misji marsjańskiej. Sukces w zawodach odnieśli Polacy!

Bielan o spotkaniu Dudy i Trumpa: Nie zostanie podpisana żadna umowa ws. ulokowania wojsk

"Ulokowanie na stałe wojsk amerykańskich to jest bardzo długi proces (...). Tego rodzaju decyzja zapada przy współpracy bardzo wielu ośrodków władzy w Stanach Zjednoczonych. Kluczową rolę odgrywa prezydent, ale w tym uczestniczy również Departament Stanu, Departament Obrony, Kongres - obie izby Kongresu - i Pentagon" - tłumaczył w sobotniej rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM wicemarszałek Senatu Adam Bielan. "Na pewno nie zostanie podpisana żadna umowa w tej sprawie na tym spotkaniu (Dudy i Trumpa - przyp. red.). Ten proces jest bardzo skomplikowany, bardzo długotrwały. Amerykanie do tego podchodzą śmiertelnie poważnie" - podkreślił Bielan, mówiąc o wizycie, jaką w Białym Domu złoży prezydent Polski.



