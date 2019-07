Podziemny wstrząs w kopalni Rudna w Polkowicach na Dolnym Śląsku. Wstępnie określono go jako silny. Trwa akcja ratunkowa. Trwają poszukiwania jednego górnika. Cztery osoby są poszkodowane.

Wnętrze kopalni Rudna / Aleksander Koźmiński / PAP

Wiadomo, że poszukiwany mężczyzna żyje. Ratownicy wiedzą, gdzie jest i mają z nim kontakt. Teraz próbują do niego dotrzeć. Jak powiedział reporterowi RMF FM przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego, mężczyzna najprawdopodobniej znajduje się w jednym z podziemnych urządzeń.

Początkowo mówiono o trzech rannych górnikach. Wszyscy zostali odwiezieni do szpitala. Niedługo po wyjechaniu na powierzchnię jeden z pracowników, któr był w zagrożonym rejonie, zaczął się uskarżać na dolegliwości. On też trafił do szpitala.