Niezapowiedziany protest sprawił, że kierowcy utknęli o poranku w kilkukilometrowym korku na autostradzie A2 w Pruszkowie.

Zaskoczeni protestem są nie tylko tkwiący w korku kierowcy, ale także policjanci i pracownicy służb drogowych. W najgorszej sytuacji są ci, którzy już stoją w korki - oni nie mogą się cofnąć. Dla nich policjanci otworzyli wyjazdy serwisowe w miejscu obsługi podróżnych. Policja poinformowała, że protest na A2 pod Warszawą nie był zgłoszony.

Reporter RMF FM Paweł Balinowski ustalił, że protestują rolnicy. Domagają się poprawy sytuacji w rolnictwie i m.in. skutecznej walki z ASF.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Dlaczego taka droga? Bo taka jest skala problemu. Droga jedna z najważniejszych w kraju. Problem też duży, więc nie będziemy blokowali dróg lokalnych swoim sąsiadom czy kolegom - powiedział nam jeden z organizatorów Michał Kołodziejczak.

Pytany, jak długo będzie trwał protest, odpowiada tylko że do skutku, a to oznacza, że nie skończy się on szybko.





Autostradę blokuje kilka samochodów postawionych w poprzek trasy. Wśród nich stoją protestujący, ubrani w żółte kamizelki.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Michał Kołodziejczak, który przedstawia się w mediach społecznościowych jako organizator protestu, umieścił na Facebooku list. W piśmie tym czytamy, że protestujący domagają się wypłaty odszkodowań za świnie wybite w ramach walki z wirusem ASF.