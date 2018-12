Trzy osoby nie żyją, a 12 jest rannych – to bilans strzelaniny na jarmarku bożonarodzeniowym we francuskim Strasburgu. Sprawca, znany służbom specjalnym jako islamski ekstremista, umyka obławie. Szef MSW zapowiedział, że Francja podnosi poziom zagrożenia bezpieczeństwa i wzmocniona zostanie ochrona rynków bożonarodzeniowych w innych miastach. Wzmocnione też będą kontrole graniczne.





29-latek otworzył ogień do osób przebywających na jarmarku bożonarodzeniowym w Strasburgu - atrakcji odwiedzanej każdego roku przez tysiące ludzi - około godziny 20:00.

Pater Fritz, świadek strzelaniny, powiedział BBC, że po tym jak padły strzały, wybuchła panika. Ludzie szukali schronienia w pobliskich barach i restauracjach. W pobliżu nie było karetki pogotowia. Przechodnie ruszyli z pomocą jednemu z postrzelonych mężczyzn, który leżał na chodniku. Po 45 minutach reanimacji lekarz, który był z nimi na łączach telefonicznych, powiedział, żeby przestali, bo nie ma już sensu - relacjonował Fritz.

Po ataku w mieście wdrożono tzw. Biały Plan, który oznacza stan pełnej gotowości dla służb ratunkowych i szpitali i wdrażany w wypadku zamachów terrorystycznych, katastrof i epidemii.

Francuskie media twierdzą, że terrorysta - któremu udało się uciec z miejsca strzelaniny - początkowo schronił się w jednej pobliskich dzielnic. Przez noc była przeszukiwana m.in. przez antyterrorystów. Według świadków, znowu słychać było strzały.

Napastnik to 29-letni Chérif C., który urodził się w Strasburgu i który znajdował się na (sporządzanej przez służby specjalne) liście groźnych islamskich ekstremistów. Według źródeł policyjnych, w jego mieszkaniu dokonana została we wtorek rano rewizja, w czasie której funkcjonariusze znaleźli granaty. Sprawca strzelaniny w Strasburgu miał być zatrzymany przez żandarmerię za udział w napadzie rabunkowym, podczas którego doszło do zabójstwa - podaje France TV Info.

Śledztwo wszczęła sekcja antyterrorystyczna paryskiej prokuratury. Terroryści kilka razy planowali atak na świąteczny jarmark w Strasburgu. Za każdym razem służbom specjalnym udawało się udaremnić zamachy.