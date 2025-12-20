Rurociągiem "Azja Centralna - Centrum" był transportowany gaz z Turkmenistanu, Uzbekistanu i Kazachstanu, by uzupełnić braki tego surowca w samej Rosji. Rocznie było to około 12 miliardów metrów sześciennych - przypomniał portal.

Transport wstrzymano na czas nieokreślony - przekazał Ukrinform. Jednocześnie strona rosyjska utrzymuje, że powodem awarii było zapadnięcie się ziemi pod rurą.

Atak na lotnisko na Krymie

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała w sobotę również o drugim w tym tygodniu ataku na lotnisko wojskowe Belbek na okupowanym przez Rosję Krymie.

Jak przekazała, trafione zostały dwa samoloty myśliwskie Su-27, z których jeden został zniszczony podczas kołowania na pas startowy.