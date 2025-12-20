Główny gazociąg "Azja Centralna - Centrum" w obwodzie wołgogradzkim w Rosji został uszkodzony - podał portal Ukrinform. Miało do tego dojść w wyniku eksplozji. Tymczasem rosyjskie władze utrzymują, że pod rurą zapadła się ziemia, co doprowadziło do rozszczelnienia. Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o ataku na lotnisko wojskowe na okupowanym przez Rosję Krymie. Dwa myśliwce Su-27 miały zostać trafione.
W wyniku eksplozji został uszkodzony główny gazociąg "Azja Centralna - Centrum" w obwodzie wołgogradzkim w Rosji - poinformował portal Ukrinform. Jak podał, informację tę przekazało źródło w Głównym Zarządzie Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.
"Według źródła, 19 grudnia w obwodzie wołgogradzkim doszło do kolejnego tajemniczego "osiadania gruntu", w wyniku którego nastąpiła awaria gazociągu Azja Centralna - Centrum" - przekazał Ukrinform.