Główny gazociąg "Azja Centralna - Centrum" w obwodzie wołgogradzkim w Rosji został uszkodzony - podał portal Ukrinform. Miało do tego dojść w wyniku eksplozji. Tymczasem rosyjskie władze utrzymują, że pod rurą zapadła się ziemia, co doprowadziło do rozszczelnienia. Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o ataku na lotnisko wojskowe na okupowanym przez Rosję Krymie. Dwa myśliwce Su-27 miały zostać trafione.

Zobacz również:

Uszkodzony gazociąg "Azja Centralna - Centrum"

W wyniku eksplozji został uszkodzony główny gazociąg "Azja Centralna - Centrum" w obwodzie wołgogradzkim w Rosji - poinformował portal Ukrinform. Jak podał, informację tę przekazało źródło w Głównym Zarządzie Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

"Według źródła, 19 grudnia w obwodzie wołgogradzkim doszło do kolejnego tajemniczego "osiadania gruntu", w wyniku którego nastąpiła awaria gazociągu Azja Centralna - Centrum" - przekazał Ukrinform.

Rurociągiem "Azja Centralna - Centrum" był transportowany gaz z Turkmenistanu, Uzbekistanu i Kazachstanu, by uzupełnić braki tego surowca w samej Rosji. Rocznie było to około 12 miliardów metrów sześciennych - przypomniał portal.

Transport wstrzymano na czas nieokreślony - przekazał Ukrinform. Jednocześnie strona rosyjska utrzymuje, że powodem awarii było zapadnięcie się ziemi pod rurą.

Atak na lotnisko na Krymie

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała w sobotę również o drugim w tym tygodniu ataku na lotnisko wojskowe Belbek na okupowanym przez Rosję Krymie.

Jak przekazała, trafione zostały dwa samoloty myśliwskie Su-27, z których jeden został zniszczony podczas kołowania na pas startowy. 

"Dalekosiężne drony Centrum Operacji Specjalnych Alfa SBU uderzyły w dwa samoloty Su-27 na rosyjskim wojskowym lotnisku Belbek na tymczasowo okupowanym Krymie. Jeden z samolotów znajdował się na drodze kołowania, miał pełny zapas uzbrojenia i był gotowy do wykonania lotu bojowego. Został zniszczony" - podała SBU w komunikacie.

Podkreśliła, że szacunkowa wartość obu samolotów wynosi około 70 mln dolarów.

SBU powiadomiła ponadto, że potwierdzono trafienie w wieżę kontroli lotów, co może utrudnić organizację i kontrolę ruchu lotniczego na tym lotnisku.

Kolejny skuteczny atak

Był to drugi skuteczny atak SBU na Belbek w ostatnich dniach. 18 grudnia drony tej służby zniszczyły tam systemy przeciwlotnicze oraz samolot myśliwski MiG-31.

W rezultacie ataku jednostki Alfa na położoną w pobliżu Sewastopola bazę Belbek zniszczone zostały dwie stacje radiolokacyjne Nebo-SWU, stacja radiolokacyjna należąca do zestawu przeciwlotniczego S-400 oraz kompleks przeciwlotniczy Pancyr-S2.

Jak wynika z udostępnionych przez SBU nagrań, zniszczony został też dwumiejscowy samolot myśliwski MiG-31 wraz z podwieszonym uzbrojeniem. Maszyny tego typu są używane jako myśliwce przechwytujące średniego i dalekiego zasięgu, a w wersji MiG-31K - jako nosiciele pocisków hipersonicznych Ch-47M2 Kindżał.

Łączną wartość zniszczonego sprzętu strona ukraińska oceniła wówczas na co najmniej 150 mln dolarów.