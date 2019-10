Polski sędzia w Hadze - prof. Piotr Hofmański - odmówił udziału w spotkaniu z Andrzejem Dudą, podczas oficjalnej wizyty prezydenta w Holandii. Jak powiedział Hofmański dla RMF FM: "Nie szanuję postawy, którą reprezentuje głowa państwa". Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wydał opinię, według której Polska, Czechy i Węgry złamały unijne prawo odmawiając przyjmowania uchodźców. Tygrysy, które kilkanaście dni spędziły w ciasnych klatkach, trafiły do poznańskiego zoo. Organizator transportu zwierząt z Włoch do Dagestanu usłyszał zarzuty dot. znęcania się nad zwierzętami, jednak mężczyzna nie przyznaje się do winy. Powiązana z Państwem Islamskim agencja Amaq potwierdziła śmierć wieloletniego przywódcy organizacji Abu Bakra al-Bagdadiego. Podała również informację o wyborze nowego lidera ISIS. W Popołudniowej rozmowie RMF FM Mariusz Szczygieł, laureat Literackiej Nagrody Nike 2019, opowiadał o śmierci, życiu pozagrobowym i i żartach z przemijania. O tych i innych najważniejszych wydarzeniach czwartku przeczytacie w specjalnym Podsumowaniu Dnia RMF FM.

REKLAMA