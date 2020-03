Ok. 2 biliony USD, czyli blisko 10 proc. PKB USA, wart jest przegłosowany przez amerykański Senat pakiet stymulacyjny mający na celu złagodzenie skutków koronawirusa. To największa pomoc finansowa dla gospodarki w historii. Media w USA nazywają pakiet "mamucim". "Tarcza antykryzysowa" gotowa - ostatnia ustawa z pakietu sfinalizowana - napisał w nocy na Twitterze szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Trwa obiegowe przyjmowanie dokumentów przez Radę Ministrów. W Polsce z powodu koronawirusa zmarło 14 osób. 1051 jest zarażonych.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia w Polsce odnotowano dotąd 1051 przypadków zakażenia. 14 chorych zmarło.

07:04

Pandemia koronawirusa torpeduje kalendarz sportowców z całego świata. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował o przełożeniu igrzysk olimpijskich na przyszły rok. Świat sportu odetchnął z ulgą, bo sportowcy nie będą narażeni na niebezpieczeństwo. Jednak przełożenie igrzysk to ogromny kłopot, zwłaszcza dla tych dyscyplin, które do rywalizacji wymagają posiadania specjalistycznego sprzętu. O problemach, z którymi muszą radzić sobie teraz polscy żeglarze, dziennikarz RMF FM Paweł Pawłowski rozmawiał z dyrektorem sportowym Polskiego Związku Żeglarskiego - Dominikiem Życkim.





06:59

W Niemczech z powodu koronawirusa zmarło do tej pory 198 osób - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 49 w porównaniu ze środą. W ciągu ostatnich 24 godzin zaraziło się 4 995 osób.



Oznacza to znaczny wzrost dobowej liczby zakażeń w stosunku do danych, które RKI podał w środę - liczba nowych przypadków sięgnęła wtedy 4 191 osób.



Tym samym liczba potwierdzonych przypadków zakażenia Covid-19 wzrosła w RFN do 36 508.

06:50

Rodzice, którzy wykorzystali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mogą wnioskować o wypłatę tego świadczenia na kolejny okres; oświadczenie zostanie rozpatrzone po wejściu w życie znowelizowanych przepisów - przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.



Zgodnie z przyjętą w marcu rządową specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego.



W związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli do Świąt Wielkanocnych, trwają prace nad wydłużeniem tego zasiłku o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r.



W tej sytuacji rodzice, którym kończy się okres prawa do dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego, mogą wnioskować o wypłatę świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory. Wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów - wyjaśnił rzecznik ZUS.

06:47

Od kilku dni do kilku miesięcy zajmie proces podnoszenia pułapu płatności bez potrzeby wpisywania PIN-u . W efekcie 83 proc. transakcji płatniczych będzie dokonywanych tą drogą - poinformował PAP Krzysztof Pietraszkiewicz prezes Związku Banków Polskich.



W niektórych bankach i systemach płatności podniesienie limitu płatności dzieje się już teraz, i zostanie uruchomione w przeciągu kilku dni, w innych zajmie kilka tygodni albo miesięcy, jednak wątpię, by to trwało gdziekolwiek dłużej niż dwa miesiące - powiedział Pietraszkiewicz.



Pietraszkiewicz przyznał, że podniesienie pułapu płatności z 50 zł na 100 zł rodzi pewne zagrożenie związane z bezpieczeństwem transakcji. Jednak uznaliśmy, że rozmiary ewentualnych strat czy innych problemów będą i tak znacznie mniejsze, niż korzyści zdrowotne, wynikające z używania kart zbliżeniowych - stwierdził.



"Szacuje się, że podniesienie limitu bezstykowych operacji doprowadzi do tego, że 83 proc. transakcji płatniczych będzie dokonywanych tą drogą" - powiedział prezes ZBP. Dodał, że pozwoli to na ograniczenie fizycznego kontaktu użytkownika karty lub innego urządzenia z terminalem płatniczym. Skróci to również czas niezbędny na realizację transakcji płatniczej i przebywanie w przestrzeni sklepowej czy usługowej.

06:44

Naukowcy z Uniwersytetu Południowej Australii (UniSA) przy współpracy z kandyjską firmą Draganfly specjalizującą się w techologii dronów, pracują nad "pandemicznym dronem", który będzie mógł zdalnie wykrywać osoby z zainfekowanym układem oddechowym.



05:52

Śmigłowiec i drony są wykorzystywane w Rzymie w operacji sił porządkowych, której celem jest sprawdzenie, czy mieszkańcy przestrzegają rygorystycznych przepisów, w tym zakazu wychodzenia z domu bez ważnej uzasadnionej potrzeby.



Policyjny śmigłowiec i drony karabinierów wspierają siły porządkowe w poszukiwaniu ewentualnych miejsc zgromadzeń. Używane są one między innymi w miejscach tradycyjnego wypoczynku rzymian, by skontrolować, czy dalej się tam gromadzą.



05:51

O godz. 14 rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Dziś posłowie zajmą się zmianą Regulaminu Sejmu, która ma zezwolić na głosowanie zdalne. Dziś posłowie będą pracowali w kilku salach.



Posłowie, którzy przybędą na dzisiejsze posiedzenie otrzymają maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne, będą mieli mierzoną temperaturę, a także będą musieli wypełnić kwestionariusz.



Zmiana Regulaminu Sejmu ma dotyczyć już piątkowego posiedzenia, na którym posłowie mają zająć się rządowym projektem tzw. pakietu antykryzysowego, który powstał w związku z sytuacją wokół epidemii koronawirusa.

05:49

W Chinach kontynentalnych zanotowano ponowny wzrost liczby nowych przypadków koronawirusa. Wszystkie wykryto u osób, które powróciły z zagranicy - poinformowała Narodowa Komisja Zdrowia.



Według opublikowanego komunikatu w środę do końca dnia wykryto 67 nowych przypadków, w porównaniu z 47 dzień wcześniej.



Łączna liczba potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem od początku pandemii wzrosła do 81 285.



Liczba zgonów wzrosła w tym samym okresie do końca dnia w środę o 6 - do 3 287.



Tymczasem łagodzone są restrykcje w mieście Wuhan, stolicy prowincji Hubei, pierwotnym ognisku pandemii. Po dziewięciu tygodniach od wprowadzenia bezprecedensowej blokady i kwarantanny miasta, w środę częściowo uruchomiono komunikację miejską.



W mieście, według oficjalnych danych, nie ma nowych, potwierdzonych infekcji. Według niektórych źródeł notowane są jednak przypadki bezobjawowe, których nie uwzględnia się w statystykach.

05:46

W Korei Południowej wykryto 104 nowe przypadki koronawirusa. Zwiększyło to ich łączną liczbę do 9241 - poinformowały południowokoreańskie Ośrodki ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.



Liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła o 5 osób - do 131.



Najwięcej nowych przypadków wykryto, jak w poprzednich dniach, w mieście Daegu na południowym wschodzie kraju, szczególnie dotkniętym przez epidemię.

05:45

Liczba nowych potwierdzonych nowych przypadków koronawirusa w Turcji wzrosła w o 561 - do 2433 - poinformowały władze. 15 osób zmarło - co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych do 59. Prezydent Recep Tayyip Erdogan ma nadzieję, że Turcja pokona pandemię w ciągu 2-4 tygodni.

05:35

Uusimaa, najbardziej zaludniony region Finlandii, gdzie jest najwięcej zarażonych koronawirusem, w tym stolica Helsinki oraz bezpośrednio sąsiadujące miasta Espoo i Vantaa, muszą jak najszybciej zostać odcięte od reszty kraju - ogłosiła wieczorem premier Sanna Marin.



Jak podano na specjalnej konferencji prasowej rządu, stosowny projekt w sprawie ograniczenia prawa mieszkańców Uusimaa do przemieszczania się został przesłany do parlamentu. Celem rządu jest izolacja obszaru od 27 marca na okres kolejnych trzech tygodni. Obecnie w kraju obowiązuje stan wyjątkowy, przewidziany na okres do 13 kwietnia.



Po wejściu w życie nowych ograniczeń, mieszkańcy Uusimaa mają pozostać na obszarze tego regionu. Zakaz wjazdu będzie dotyczyć mieszkańców innych części kraju (wyjątkiem jest np. podróż do pracy).

Dotychczas w Finlandii laboratoryjnie potwierdzono 880 przypadków koronawirusa (ponad połowa w okręgu Uusimaa). Ok. 80 pacjentów przebywa w szpitalach, z których ok. 20 na oddziale intensywnej terapii. Według THL rzeczywista liczba zakażonych może być jednak o wiele większa (o 20-30 razy), niż pokazują to statystyki potwierdzonych przypadków, ponieważ nie wszystkie osoby z objawami są kierowane na testy. Jak dotąd z powodu Covid-19 zmarły w kraju trzy osoby.

05:24

"Tarcza antykryzysowa" gotowa - ostatnia ustawa z pakietu sfinalizowana - napisał w nocy na Twitterze szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Trwa obiegowe przyjmowanie dokumentów przez Radę Ministrów - zaznaczył w rozmowie z PAP.



Tarcza to zestaw kilku projektów ustaw przygotowanych m.in. przez resort rozwoju, finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według rządu resortu rozwoju jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.



"Mamy to! #TarczaAntykryzysowa gotowa - ostatnia ustawa z pakietu sfinalizowana" - napisał w nocy Schreiber na swoim koncie na Twitterze.



"Wierzę, że dzięki determinacji Premiera @MorawieckiM uratujemy PL firmy i miejsca pracy. Jutro, a właściwie już dziś, konsultacje z opozycją, a w piątek #Sejm" - napisał szef KSRM.



05:06

Ok. 2 biliony USD, czyli blisko 10 proc. PKB USA, wart jest przegłosowany przez amerykański Senat pakiet stymulacyjny mający na celu złagodzenie skutków koronawirusa. To największa pomoc finansowa dla gospodarki w historii. Media w USA nazywają pakiet "mamucim".



2 biliony USD to - zgodnie z danymi Banku Światowego - kwota przewyższająca PKB takich państw jak Kanada, Rosja czy Brazylia.



Pakiet przewiduje m.in. fundusz o wartości 500 mld USD na pomoc dla branż znajdujących się w trudnej sytuacji. Ponadto pakiet przeznacza 350 mld USD na pożyczki dla małych firm, 250 mld USD na zwiększoną pomoc dla bezrobotnych i 100 mld USD dla szpitali. Zapisano w nim również jednorazowe bezpośrednie transfery pieniężne w wysokości 1200 USD dla każdego Amerykanina zarabiającego mniej niż 75 tys. USD rocznie.



Izba Reprezentantów głosować będzie nad pakietem w piątek. Szybkie podpisanie ustawy zapowiedział już prezydent Donald Trump.