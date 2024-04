Przed południem prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej w Sejmie, zorganizowanej po wysłuchaniu przez niego informacji szefa MSZ Radosława Sikorskiego o założeniach polskiej polityki zagranicznej na 2024 rok powiedział, że zaprosił premiera Tuska na spotkanie 1 maja. Miało ono dotyczyć spraw związanych z programem Nuclear Sharing oraz omówienia kwestii zbliżającej się polskiej prezydencji w UE. Mam nadzieję na dobre spotkanie - powiedział prezydent.

Mam nadzieję omówić z panem premierem zarówno kwestie Nuclear Sharing, którą chciał ze mną omówić, choć szczerze mówiąc, mówiłem o tym nie pierwszy raz, więc powinien znać nasze stanowisko w tej sprawie, ale oczywiście chętnie z nim na ten temat porozmawiam - powiedział Duda.

Duda o dołączeniu do Nuclear Sharing. Tusk odniósł się do wywiadu

Nuclear Sharing to program NATO, który jest elementem polityki Sojuszu Północnoatlantyckiego w zakresie odstraszania jądrowego. Umożliwia on udostępnienie głowic jądrowych państwom członkowskim nieposiadającym własnej broni jądrowej. O tym, że Polska mogłaby dołączyć do programu Andrzej Duda mówił niedawno w jednym z wywiadów. Podkreślał, że "od pewnego czasu" jest to temat rozmów polsko-amerykańskich.

Jeżeli byłaby taka decyzja naszych sojuszników, żeby rozlokować broń nuklearną w ramach Nuclear Sharing także i na naszym terytorium, żeby umocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, to jesteśmy na to gotowi. Jesteśmy sojusznikiem w Sojuszu Północnoatlantyckim i ponosimy zobowiązania również i w tym zakresie, czyli po prostu realizujemy wspólną politykę - dodał w rozmowie z "Faktem".

Do tej wypowiedzi odniósł się na konferencji w KPRM premier Donald Tusk. Czekam z niecierpliwością na spotkanie z panem prezydentem Dudą, bo ta sprawa dotyczy wprost i bardzo jednoznacznie polskiego bezpieczeństwa. I musiałbym dobrze zrozumieć intencje pana prezydenta - powiedział szef rządu..

Moskwa o ewentualnym rozmieszczeniu broni nuklearnej w Polsce

Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow, cytowany przez agencję Reutera za lokalnymi mediami, stwierdził dziś, że "jeżeli w Polsce zostanie rozmieszczona broń nuklearna NATO, to stanie się ona dla Rosji jednym z priorytetowych celów".

Działania w tym kierunku nie zapewnią Polsce większego bezpieczeństwa, a obiekty (nuklearne - PAP) będą na czele (listy) priorytetów w planowaniu naszej armii - powiedział Riabkow.

Wspólne misje nuklearne NATO mają charakter czysto destabilizujący - ocenił. Jak dodał, Moskwa bacznie obserwuje, jak "różne organy polskiej władzy wykonawczej" rozważają tę kwestię "w krajowym dyskursie".

Czym jest program Nuclear Sharing

Nuclear Sharing to program NATO, będący elementem polityki Sojuszu w zakresie odstraszania jądrowego. Umożliwia on udostępnienie głowic jądrowych państwom członkowskim nieposiadającym własnej broni jądrowej.

Od listopada 2009 r. w ramach Nuclear Sharing amerykańska broń jądrowa znajduje się na terenie Belgii, Niemiec, Włoch, Holandii i Turcji.