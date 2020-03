Zmarł leczony w szpitalu w Koszalinie pacjent zarażony koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To 67-letni mężczyzna z powiatu białogardzkiego, który miał choroby współistniejące. Do szpitala trafił 3 dni temu, od wczoraj w stanie ciężkim leżał na oddziale intensywnej terapii.

Koronawirus w Polsce / Leszek Szymański / PAP

Mężczyzna miał ciężkie wirusowe zapalenie płuc. Wyniki testów na obecność koronawirusa początkowo były niejednoznaczne, dopiero wczoraj potwierdzono zakażenie. Również wczoraj jego stan się gwałtownie pogorszył i pacjent trafił na oddział intensywnej opieki medycznej, gdzie w nocy zmarł.



Koronawirusem zarażona jest też jego żona. Kobieta jest w ciężkim stanie na OIOM-ie szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.

Z powodu koronawirusa w Polsce zmarło 15 osób.

34 nowe przypadki zakażenia

Ministerstwo podało też informację o śmierci 75-latka zakażonego koronawirusem w Kaliszu. Bezpośrednią przyczyną zgonu nie był jednak COVID-19, dlatego pacjent ten nie zostaje włączony do statystyk osób zmarłych z powodu COVID-19.

Resort poinformował również o 34 nowych przypadkach zakażenia wirusem. Potwierdzone przypadki dotyczą: 9 osób z woj. lubelskiego, 6 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 3 osób z woj. pomorskiego,3 osób z woj. wielkopolskiego, 3 osób z woj. małopolskiego, 3 osób z woj. warmińsko-mazurskiego oraz po 1 osobie z woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego i zachodniopomorskiego.

Łącznie w Polsce wykryto 1085 zakażeń.





We wtorek premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformowali o wprowadzeniu kolejnych obostrzeń w związku z epidmeią koronawirusa. Do 11 kwietnia na terenie Polski nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi.





/ RMF FM



Obostrzenia te nie dotyczą: dojazdu do pracy, wolontariatu, załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (np. niezbędnych zakupy, wykupienia lekarstw, opieki na bliskimi, wyprowadzenia psa), przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób, choć nie dotyczy to rodzin. Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań, chyba że z najbliższymi.