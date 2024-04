Izraelska policja aresztowała aktywistów, którzy próbowali przedostać się do Strefy Gazy. Wśród zatrzymanych było siedmiu rabinów z organizacji Rabini dla Zawieszenia Broni.

Aresztowania aktywistów przez izraelską policję / JACK GUEZ/AFP / East News

Grupa aktywistów, w tym siedmiu rabinów, została aresztowana podczas próby dostarczenia żywności do Strefy Gazy. Do zatrzymania doszło w piątek, kiedy aktywiści próbowali wjechać z transportem do Strefy przez izraelski punkt graniczny na południu kraju - poinformował Times of Israel.

Amerykańska organizacja Rabini dla Zawieszenia Broni zorganizowała w piątek akcję protestacyjną, w ramach której aktywiści chcieli wjechać samochodem z żywnością do Strefy Gazy.

Chcieliśmy jasno pokazać, że żydowskie wybawienie jest bezpośrednio związane z palestyńskim wybawieniem, chcemy wolności dla wszystkich - powiedział dla "New York Times" rabin z Bostonu Toba Spitzer, który brał udział w piątkowych wydarzeniach, ale uniknął aresztowania.

Aktywiści zdawali sobie sprawę, że zostaną zatrzymani. W akcie obywatelskiego nieposłuszeństwa wzięło udział około 30 działaczy ze Stanów Zjednoczonych i Izraela.



Izrael był wielokrotnie oskarżany o utrudnianie wjazdu transportom z pomocą. Jednak władze izraelskie jednoznacznie zaprzeczają, aby utrudniały działania pomocowe, a wszelkie problemy tłumaczą trwającymi działaniami zbrojnymi.

Wojna Izraela z Hamasem doprowadziła do katastrofy humanitarnej w Strefie Gazy, gdzie ponad milion osób głoduje. Konflikt zbrojny pozbawił dachu nad głową setki tysięcy Palestyńczyków. Od miesięcy organizacje humanitarne i społeczność międzynarodowa starają się dostarczać pomoc humanitarną do Strefy Gazy.