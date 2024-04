Stany Zjednoczone zakupią dla Ukrainy rakiety Patriot oraz inne rodzaje broni i sprzętu wojskowego o wartości 6 mld dolarów - ogłosił szef Pentagonu Lloyd Austin. Jest to największy jak dotąd pakiet uzbrojenia USA dla Kijowa.

Zakup uzbrojenia od amerykańskich producentów

Jak oznajmił Austin podczas konferencji prasowej po spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, w skład pakietu wejdą pociski do ukraińskich systemów obrony powietrznej Patriot i NASAMS, systemy przeciwdronowe, a także "znaczące ilości amunicji artyleryjskiej i rakiet powietrze-ziemia".

Pakiet został przyjęty w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative, polegającym na zakupie uzbrojenia dla Ukrainy od amerykańskich producentów.

Oznacza to, że dostawy mogą potrwać wiele miesięcy.

Sprzęt za miliard dolarów dla Ukrainy

W środę Pentagon ogłosił pakiet uzbrojenia dla Ukrainy wart 1 mld USD. W skład pierwszego pakietu po przyjęciu nowej ustawy przez Kongres USA weszły m.in. rakiety do systemów obrony powietrznej, amunicja artyleryjska, pociski do systemów HIMARS oraz bojowe wozy piechoty Bradley.

Jak podał w komunikacie resort obrony, w skład transzy weszły m.in. rakiety RIM-7 i AIM-9M używane w systemach obrony powietrznej, pociski przeciwlotnicze Stinger, dodatkową amunicję do systemów HIMARS, pociski artyleryjskie kalibru 155 i 105 mm, w tym amunicja kasetowa, bojowe wozy piechoty Bradley oraz wozy opancerzone MRAP i HMMWV (Humvee), pociski przeciwpancerne TOW, Javelin i granatniki AT-4, precyzyjne pociski lotnicze, miny przeciwpiechotne i przeciwpancerne oraz inny sprzęt.

Według Pentagonu wartość przekazywanej broni to 1 mld dolarów. Jak zapowiedział we wtorek rzecznik resortu gen. Pat Ryder, część sprzętu zacznie trafiać na Ukrainę w ciągu kilku dni, bo został on uprzednio rozlokowany w wysuniętych magazynach, m.in. w Polsce. Prezydent Joe Biden zapowiedział w środę, że wysyłka uzbrojenia zacznie się "dosłownie w ciągu najbliższych godzin".