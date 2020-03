Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego z apelem o przesunięcie tegorocznych matur i egzaminu ósmoklasisty. "W warunkach stanu epidemii w Polsce przeprowadzenie egzaminów stanowiłoby poważne zagrożenie dalszego rozprzestrzeniania koronawirusa" – napisał. "Podstawowym dobrem, które musimy chronić, jest ludzkie zdrowie i życie" – podkreślił.

"I matura, i egzamin ósmoklasisty same w sobie są źródłem stresu i wymagają szczególnych przygotowań. A w czasach koronawirusa zarówno ich przeprowadzenie, jak i solidne przygotowanie do nich jest praktycznie niemożliwe. Panie premierze, Panie ministrze, egzaminy należy przełożyć" - napisał prezydent Warszawy na Twitterze. Do postu dołączył pismo wysłane do Mateusza Morawieckiego i Dariusza Piontkowskiego.

Trzaskowski stwierdził, że w obecnej sytuacji przeprowadzanie egzaminów mogłoby wiązać się z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. "Środki ostrożności w przypadku dużych skupisk zdających, byłyby trudne do zachowania, a co więcej, ta nadzwyczajna sytuacja wzmogłaby stres egzaminacyjny zdających, co mogłoby skutkować gorszymi wynikami egzaminów" - zwrócił uwagę. Jego zdaniem nie ma też możliwości przeprowadzenia tych egzaminów w sposób zdalny. "W Warszawie problem dotyczy prawie 15 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych oraz ponad 16 tys. maturzystów" - przypomniał.







"Dodatkowo, narastająca atmosfera lęku o własne zdrowie i najbliższych, konieczność przebywania w domu, bez kontaktu z rówieśnikami w realnym świecie, coraz bardziej tragiczne informacje o pandemii negatywnie wpływają na kondycję psychofizyczną dzieci i młodzieży" - napisał prezydent stolicy.



Trzaskowski zaapelował o to,by przełożyć egzamin ósmoklasisty i matury oraz zmienić kalendarz roku szkolnego 2019/2020, aby można było zrealizować rzetelnie podstawy programowe, a dzieci mogły spokojnie przygotować się do egzaminów. "Decyzja w tej sprawie uspokoiłaby uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół" - ocenił.