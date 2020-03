Jeden z luksusowych hoteli w Zurychu przygotował pakiet kwarantannowy. Gościom oferowane są m.in. możliwość korzystania z opieki medycznej czy poddania się testowi na obecność koronawirusa - poinformował w czwartek serwis The Local.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay



Jak podkreślił The Local, pandemia koronawirusa szczególnie uderzyła w przemysł turystyczny i sprawiła, że większość hoteli pozostaje pusta.



Szwajcarski hotel Le Bijou, dysponujący 42 luksusowymi apartamentami, oferuje Pakiet Covid-19. Jak powiedział amerykańskiemu dziennikowi "USA Today" Alexander Huebner, dyrektor zarządzający i współzałożyciel Le Bijou, 14-dniowy pobyt w jednym z apartamentów kosztuje od 12 do 14 tys. dolarów (49,5-57,7 tys. zł) bez dodatkowych usług.



Za test na obecność koronawirusa trzeba zapłacić 500 franków (ok. 2,1 tys. zł), za wizyty pielęgniarki dwa razy dziennie - 1,8 tys. franków (ok. 7,7 tys. zł) za każdy dzień. Całodobowa opieka kosztuje 4,8 tys. franków (ok. 20,5 tys. zł) za dzień - napisał The Local. Goście mogą też m.in. korzystać z usługi wezwania lekarza. Mają też do dyspozycji prywatne siłownie i sauny.



Każdy pokój po wymeldowaniu gości jest dezynfekowany, ale nie jest sprzątany w czasie ich pobytu.



Amerykański serwis Insider napisał, że w ubiegłym tygodniu hotel miał pięć rezerwacji, a od czasu przedstawienia nowego pakietu - ma pięć rezerwacji dziennie. Większość gości chce zostać w apartamencie od dwóch tygodni do dwóch miesięcy.



Jak poinformował na swojej stronie "USA Today", pakiety "koronawirusowe" oferują też hotele w Tajlandii i Australii.