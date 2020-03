Jedna z najwybitniejszych skrzypaczek na świecie Niemka Anne-Sophie Mutter poinformowała w czwartek na Facebooku o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa.

Anne-Sophie Mutter / Jan Bogacz / TVP/PAP

W filmie zamieszczonym na swoim fanpage'u powiedziała, że pozostaje w kwarantannie domowej i spodziewa się całkowitego powrotu do zdrowia.



Na początku myślałam, że to totalna katastrofa i tak - w niektórych tragicznych przypadkach jest to bardzo trudna sytuacja, ale ja mam 56 lat i nie palę - powiedziała.



Anne-Sophie Mutter to niemiecka skrzypaczka, którą - gdy miała 13 lat - Herbert von Karajan zaprosił do gry z prowadzoną przez siebie orkiestrą Filharmonii Berlińskiej. Od ponad 40 lat stale gości we wszystkich najważniejszych salach koncertowych świata. Jest czterokrotną laureatką nagrody Grammy.



Wideo youtube

Wielu kompozytorów dedykowało jej swoje utwory. Byli to m.in. Henri Dutilleux, Sofia Gubaidulina, John Williams. Mutter zaprzyjaźniona jest z kompozytorem Krzysztofem Pendereckim, który napisał dla niej m.in. II Koncert skrzypcowy "Metamorfozy".