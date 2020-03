Zostawiajcie buty na zewnątrz mieszkania, koronawirus może się na nich utrzymywać nawet przez 5 dni. Takie zalecenia ekspertów zamieszcza brytyjski dziennik "Daily Mail". Rozwiązaniem problemu może być odkażenie obuwia.

Według doktor Georgine Nanos z San Diego w Kalifornii, ryzyko, że na butach są koronawirusy, jest szczególnie wysokie po wizycie w intensywnie uczęszczanych miejscach, takich jak sklepy, autobusy, tramwaje, pociągi.

Podobnego zdania są eksperci - doradca do spraw zdrowia w stanie Missouri doktor Mary E. Schmidt oraz specjalista do spraw zdrowia publicznego w Kansas City Carole Winner. Zalecają one, by używać jednej pary obuwia przy wychodzeniu na zewnątrz, a potem zostawiać je w garażu lub przed drzwiami mieszkania.

Buty wykonane z tkaniny lub sztucznej skóry mogą być prane w pralce, obuwie skórzane oraz ciężkie buty tzw. trapery trzeba oczyścić ręcznie używając np. ściereczek dezynfekcyjnych.